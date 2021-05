Další koncept iOS 15 je tu. Nechybí v něm Always-on ani Split View

Nové jablečné systémy se kvapem blíží, přičemž nejvíce pozornosti bude upřeno pochopitelně na iOS 15. Jak se přibližuje jejich představení, přibývá i počet uživatelských konceptů, které nám ukazují, co od systému očekávají sami uživatelé. Další můžete vidět pod odstavcem. A co že autor konceptu od nového jablečného systému očekává? AlwaysOn displej, lepší kooperaci s widgety, Split View a přepracované Ovládací centrum. Docela často u podobných konceptů vidíme, že se uživatelé soustřeďují na stejné vlastnosti. Co byste si od nového jablečného systému přáli vy?

