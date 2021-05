Taktické RPG Divinity: Original Sin 2 se dočkalo portu na iPady

Není úplně obvyklou záležitostí, že bychom se na iPadech dočkali věrného portu her z velkých platforem. Takových projektů je stále málo, vývojáři nás ale takovou povedenou předělávkou stále čas od času dokáží překvapit. Tentokrát jde o oceňované taktické RPG Divinity: Original Sin 2 od Larian Studios. To původně na počítačích vyšlo v roce 2017. Po necelých čtyřech letech se konečně dostává i na tablety od Applu. Ve vývoji byl port celé dva roky. Tým vývojářů ze studia Elverils se měl postarat o to, aby výsledný port vypadal co nejvíce jako původní hra. Sami se podívejte na to, jak hra vypadá v ukázce, kterou k příležitosti jeho vydání vývojáři uvolnili.

Hra navazuje na legendární zástupce svého žánru, z nichž někteří se také dočkali modernizovaných portů na mobilní zařízení. Divinity: Original Sin 2 tak sedne každému, kdo si užíval taktické souboje v Baldur’s Gate či Planescape: Torment. Hra od Larianu ovšem oproti svým předchůdcům nabízí i kooperativní mód, nemusíte tak na dobrodružství vyrazit sami. Díky podpoře cross-playe navíc můžete hrát s přáteli napříč platformami. A pokud už hru náhodou někde vlastníte, ale chcete si ji na iPadu vzít s sebou na cesty, nemusíte se bát ani toho, že byste museli rozehrávat novou hru. Mobilní port totiž podporuje i cross-save. Divinity: Original Sin můžete za 649 korun stahovat z App Storu již nyní.