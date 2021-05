Recenze iPad Pro M1: Jak si vedou nové iPady v prvních testech?

Po včerejším vydání prvních recenzí a unboxingů iMaců M1 vypluly před malou chvílí na světlo světa i první recenze na 12,9” iPady Pro M1. Ty totiž stejně jako iMacy zapůjčil Apple před pár dny zahraničním youtuberům a médiím, díky čemuž si o nich můžeme udělat pár dní před spuštěním prodejů slušný obrázek. Jaká tedy novinka je?

Začneme recenzí Federica Viticciho z MacStories, který se v ní rozplýval především nad displejem. Do rukou se mu dostal konkrétně 12,9” model s mini LED panelem, který je dle jeho slov naprosto úchvatný a to zejména v podání černé. Ta se totiž i přesto, že je stále “vyzařována” blíží dokonalé černé jako je tomu u OLED displejů. Díky tomu tak například bílý text na černém pozadí vypadá daleko lépe než tomu bylo u předešlých modelů, byť i u těch si mnozí jablíčkáři mysleli, jak luxusní černou zobrazují. Recenzent se však nechal slyšet, že při pohledu na černou z modelů 2020 v porovnání s černou z letoška se skoro až zdá, jako bychom žili loni v nevědomí.

Není však bohužel všechno zlato, co se třpytí. Viticci totiž v recenze potvrdil i to, čeho se mnozí z nás obávali a tak nějak tušili, že se stane – tedy že je iPad, který je díky čipu M1 brutálně výkonný, velmi omezený svým operačním systémem. Ten totiž nynějšímu hardwaru zkrátka nestačí a dle recenzenta působí skoro až tak, že jej Apple vytvořil pro tablety vydávané klidně před třemi lety, nikoliv pro kousek z letoška. I proto je Viticci přesvědčen o tom, že se nový iPadOS musí dočkat výrazného přepracování, které odemkne potenciál tohoto tabletu.

Recenzent portálu The Verge dodal k pochvalám displeje a čipu i pochvalu funkce Center Stage, která udržuje při videohovorech lidi v hledáčku pomocí umělé inteligence. Ačkoliv se jedná svým způsobem o drobnou vychytávku, funguje velmi dobře a videohovory velmi slušně zpříjemňuje. Určitě tedy stojí za to používat.

To Engadget tak nadšený z procesoru nebyl. Připustil sice, že je výkonnostně zkrátka skvělý, ale o tak velký skok, jak by mnozí čekali, se dle něj nejedná. Například při exportu videí porazil loňské iPady Pro o pouhých 8 vteřin. Zatímco ty totiž dokázaly videa vyexportovat za 14 minut a 20 vteřin, iPad Pro M1 to zvládl za 14 minut a 12 vteřin. Nejedná se tedy o žádná zajímavý skok. Na druhou stranu je ale třeba brát v potaz to, že Apple u iPadů nepřeskakoval z architektury na architekturu, ale drží se de facto stále svého řešení, byť samozřejmě pokročilejšího než tomu bylo vloni. Nemá však smysl čekat skoky podobné Macům a jejich přechodu z Intelu do Apple Silicon.

Jako poslední tu máme recenzi portálu ZDNet, který si nemůže vynachválit RAM paměť. Recenzentovi se dostal do rukou konkrétně model se 16 GB RAM (tedy konfigurace s 1 TB úložištěm), která je dostatečně velká na to, aby naprosto instantně spouštěla aplikace zamražené na pozadí či zvládala veškerý multitasking bez jediného záseku. V případě iPadů Pro 2018 a 2020 však nic takového tak úplně neplatilo, jelikož jejich RAM byla na některé náročnější úkony zkrátka nedostatečná.

