Proč AirPods Max nepodporují Apple Music HiFi ani přes kabel

Funkce bezztrátového streamu hudby z Apple Music je založena na kodeku Apple Lossless Audio Codec (ALAC), který pomáhá službě streamovat skladby s celou řadou detailů. To v podstatě znamená, že pokud máte dostatečně dobrá sluchátka propojená se zařízením kabelem, jste schopni si audio s vysokým rozlišením vychutnat naplno. To tedy až od příštího měsíce, kdy by měl Apple bezztrátovou streamovací funkci Apple Music vydat široké veřejnosti.

Totéž však neplatí pro bezdrátové přehrávání, což se týká AirPodů Applu, které používají kodek AAC Bluetooth. Přestože ten nabízí celkem slušnou kvalitu, ani zdaleka nedosahuje rozsahu bezztrátového přehrávání zvuku s vysokým rozlišením, o kterém Apple tvrdí, že jeho nové kodeky ALAC nebo Sony LDAC zvládnou. Výsledkem nicméně je, že bezztrátové streamování zvuku není u žádného modelu AirPods možné, a to ani u toho modelu nejvyššího, tedy AirPodů Max. Ta jdou však popojit se zařízením skrze kabel, čímž by se teoreticky mohly splňovat nastavené podmínky. Situace je ale jiná.

V tomto případě je při přehrávání hudby z Apple Music na iPhonu nebo iPadu na kabelem propojených sluchátkách signál nejprve převeden za pomoci adaptéru Lightning na 3,5 mm z digitálního na analogový, a poté zpět na digitální pomocí konektoru, který se připojuje k AirPods Max. To zákonitě vede k určité ztrátě dat, což je u analogových signálů přirozené. Jednoduše to ale znamená, že posluchači ve skutečnosti nedostanou původní kvalitu zvuku. Ta, která však dorazí i v tomto případě až k vašim uším, bude pořád velmi kvalitní.

Výsledkem toho všeho je, že i když si se všemi AirPody Applu budete moci užívat Dolby Atmos, se žádnými si neužijete skutečně bezztrátový poslech. A to je trochu s podivem, když si vezmete, jak Apple myslí na budoucnost svých produktů a snaží se o to, aby byly připraveny na připravované funkce a nové možnosti. Zde to tedy poněkud nedomyslel a nezbývá mu než své zákazníky odkázat na produkty třetích stran, které lze s iPhony propojit skrze Lightning/3,5mm dongle, jenž jim lossless režim umožní využít.