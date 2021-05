K novému iMacu M1 dostanete barevně ladící samolepky

Letošní jaro se u Applu zjevně nese ve znamení barev a jejich sladěnosti. Na letošní jarní Keynote představila cupertinská společnost zbrusu nové 24″ iMacy, osazené procesory Apple Silicon. Nové modely jablečných stolních počítačů se kromě jiné vyznačují také tím, že jsou vyvedeny v jasných barvách, se kterými ladí nejen doplňky jako Magic Keyboard, Magic Mouse nebo Magic Trackpad, ale také napájecí a Lightning kabely. Nyní, když se první iMacy dostávají ke svým novopečným majitelům, se ukazuje, že Apple barevně sladil také své samolepky s logem nakousnutého jablka.

U Applu je již řadu let zvykem, že k řadě svých produktů přibaluje jednu nebo více samolepek ve tvaru loga nakousnutého jablka. Ve většině případů se jednalo o samolepky v bílé barvě, v závislosti na barvě a druhu produktu se ale objevovaly také samolepky například v barvě Rose Gold nebo Space Gray. Balení nových 24″ iMaců, které se ke svým novopečeným majitelům začaly dostávat již v průběhu minulého pátku, je kromě počítače a příslušenství vybavené také samolepkami, které barevně ladí s odstíny jednotlivých počítačů. Recenzenti uvádějí, že balení nových 24″ iMaců obsahuje celkem dvě samolepky. Ty jsou vyvedené ve dvou barevných odstínech, a perfektně tak ladí s barevnými tóny samotných iMaců. Nejnovější modely iMaců jsou také vyvedené ve dvou barevných tónech – zatímco přední část počítače se může pochlubit světlejší barvou, barevný odstín na jeho bocích a zadní straně je sytější a o něco tmavší. Důvodem, proč Apple přední část svých iMaců opatřil světlejší, méně výraznou barvou, je snaha o to, aby byl uživatel při používání počítače co nejméně rozptylován. V okolí displeje iMacu je umístěn tenký bílý rámeček.