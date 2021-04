Chcete originální opletený Lightning kabel? Jinak než přes nový iMac se k němu nedostanete

Na včerejší jarní Apple Keynote se mimo jiné představily také zbrusu nové iMacy v zářivých barvách a s procesory M1 od Applu. Nejnovější iMacy se mohou pochlubit vylepšeným displejem, vysoce kvalitní webkamerou, mikrofony i reproduktory, a k dostání jsou také s barevně ladícím příslušenstvím, jako je klávesnice Magic Keyboard ve třech různých provedeních, Magic Trackpad a Magic Mouse. Apple se ale letos rozhodl pojmout své nadšení pro barvy opravdu důkladně, a s odstíny nových iMaců sladil také napájecí kabely.

Nutno podotknout, že napájecí kabely pro nejnovější iMacy vypadají opravdu velmi dobře. Energie do letošních iMaců proudí prostřednictvím odolného opleteného kabelu, který je na svém konci opatřený magnetickým konektorem pro co nejbezpečnější připojení k počítači. Napájecí kabel po barevné stránce perfektně ladí s odstínem vybraného Macu, tím to ale nekončí. Součástí balení letošních iMaců bude totiž také USB-C to Lightning kabel pro nabíjení příslušenství. Také tento kabel bude opletený pro lepší odolnost, a stejně jako napájecí kabel bude i on vyveden v barvě vybraného iMacu.

Počátkem roku se spekulovalo mimo jiné o tom, že by Apple mohl přijít s odolnějším opleteným Lightning kabelem pro svá iOS zařízení, případně pro nabíjení Apple Watch. K realizaci tohoto nápadu zatím nedošlo – alespoň ne v tom smyslu, že by tradiční USB-C to Lightning kabel byl k sehnání samostatně. Kabelem, který je přibalen k novým iMacům, ale bude každopádně možné kromě příslušenství nabíjet také iOS zařízení či Apple Watch, jen bude zapotřebí, aby se kabel připojil k USB-C adaptéru namísto klasického USB adaptéru. Kromě zmíněných kabelů najdete v balení nových iMaců také barevně sladěnou Magic Keyboard a Magic Mouse.