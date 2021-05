MacBooky Pro s mini LED hned tak nedorazí. Na vině jsou iPady Pro i COVID

Máte-li letos spadeno na nový 14” či 16” MacBook Pro s čipem z rodiny Apple Silicon, následující řádky vás nejspíš příliš nepotěší. Podle nových zpráv z dodavatelského řetězce Applu to totiž vypadá, že se těchto strojů hned tak nedočkáme. Na vině je jak pandemie koronaviru, tak výroba nových iPadů Pro.

Jednou z hlavních zbraní nových MacBooků Pro má být kromě “hranatého” designu či vícero portů i nasazení displeje s mini LED podsvícením – tedy stejného typu displeje, kterým disponuje i 12,9” iPad Pro M1. A právě to dělá nyní Applu vrásky na čele. Jak jsme vás totiž před pár hodinami informovali, dodávky displejů pro 12,9” iPady Pro stále váznou a to jak kvůli jejich složité výrobě, tak pandemii koronaviru, která stále válcuje dodavatelský řetězec Applu. Kvůli tomu se proto zdá čím dál pravděpodobnější, že se nových strojů dočkáme až na konci letoška, přičemž jednat by se navíc mohlo jen o jejich odhalení. Spuštění prodejů by pak mohlo proběhnout až příští rok.

Tento svým způsobem katastrofický scénář odhalily asijskému portálu DigiTimes zdroje z dodavatelského řetězce Applu, dle kterých se nyní zdá, že start hromadné výroby 16” MacBooku se kvůli nynějším potížím podaří učinit až v prvním čtvrtletí příštího roku, u 14” modelu se pak tak má stát v posledním čtvrtletí letoška. Nezdá se proto pravděpodobné, že by Apple novinky představil dříve než na konci letoška, jelikož v opačném případě by tak odsoudil své uživatele k nekonečnému čekání s poměrně nejistým výsledkem.