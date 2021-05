Podívejte se, jak vypadá bílá Magic Keyboard pro iPady Pro naživo

Když v loňském roce Apple světu poprvé ukázal svou Magic Keyboard s trackpadem pro iPady Pro, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Díky této klávesnici bylo totiž rázem možné iPady ještě více co do využitelnosti přiblížit MacBookům. Ani z hlediska designu pak klávesnice nevypadala vůbec špatně, byť jí někteří vyčítali její hmotnost, cenu i jedinou barevnou variantu. Zatímco s prvními dvěma věcmi Apple u její nové generace určené pro iPady Pro (2021) nehnul, s barvami zamíchal. Kromě černé totiž přidal konkrétně líbivou bílou variantu. Ta sice na pulty obchodů dorazí až v pátek spolu s novými iPady, pár šťastlivcům se však již dostala do rukou, díky čemuž si jí můžeme prohlédnout už dnes a to třeba přes video níže.

Ačkoliv je letošní generace Magic Keyboard prakticky stejná jako ta loňská, jelikož u ní Apple změnil mírně jen rozměry 12,9″ varianty kvůli změně rozměrů iPadu Pro, v bílé variantě působí skoro jako zcela nový produkt, který iPad ještě více z hlediska vizuální stránky přiblíží Macům – konkrétně pak iMacům. Je nicméně jasné, že bílé tělo bude doslova magnetem na nejrůznější nečistoty nachytané například při přenášení a tak podobně. Jste-li však milovníky minimalismu a nevadí vám váš iPad čas od času vyčistit, je bílá verze klávesnice určitě velmi zajímavou možností, jak si možná už trochu okoukaný iPad zlepšit.