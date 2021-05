Jak na iPhone obejít kódový zámek po jeho zapomenutí [+soutěž]

Jablečné telefony si zpravidla zabezpečujeme prostřednictvím takzvaného kódového zámku a Touch/Face ID. Poměrně snadno se ale můžeme dostat do situace, kdy se do našeho iPhonu nemůžeme skrze právě zmiňovaný kódový zámek dostat. Těchto situací může nastat hned několik. Kód může změnit například dítě, můžeme jej po změně snadno zapomenout a podobně. Jako nejlepší řešení pro tyto situace se jeví praktická aplikace PassFab iPhone Unlocker, která zámek dokáže v řádu minut kompletně odstranit.

Funkce programu

PassFab iPhone Unlocker nabízí hned několik praktických funkcí, které mohou v případě nutnosti přijít vhod. Jak jsme již zmínili v úvodu, tento program si dokáže bezproblémově poradit s odstranění kódového zámku, díky čemuž nám zpřístupní náš iPhone a my tak s ním můžeme dál pracovat, případně nastavit nový kód. To každopádně není všechno. Aplikace si totiž nadále poradí i s iPhonem, jenž je přiřazen k iCloud účtu, u kterého jste opět zapomněli přihlašovací údaje. I v takovém případě totiž zabezpečení dokáže obejít a umožní vám se přihlásit znovu.

Dalším případem, kdy se nemůžeme dostat do iPhone, je aktivní vzdálená správa. To se může stát poměrně snadno při koupi použitého produktu. Takovéto telefony totiž předtím spadaly do nějaké firemní sítě, kvůli čemuž bude zařízení vyžadovat přihlašovací údaje. PassFab iPhone Unlocker naštěstí i v tomto případě potřebuje jen pár minut k tomu, aby tohle zabezpečení odstranil.

Jak PassFab iPhone Unlocker použít

Fotogalerie PassFab iPhone Unlocker 1 PassFab iPhone Unlocker 8 PassFab iPhone Unlocker 6 PassFab iPhone Unlocker 5 +4 Fotek PassFab iPhone Unlocker 4 PassFab iPhone Unlocker 3 PassFab iPhone Unlocker 2 Vstoupit do galerie

Osobně jsem si na programu nesmírně oblíbil jeho jednoduchost. Například odstranit kódový zámek dokážeme prakticky ve třech krocích v řádu pár minut. Nejprve pochopitelně musíme připojít náš iPhone k Macu (případně k PC) a spustit samotnou aplikaci. Jakmile PassFab iPhone Unlocker identifikuje, o jaký iPhone se jedná, nabídne vám stáhnout potřebný firmware, který se následně o celé odemčení postará. Posléze už jen stačí klepnout na tlačítko, odstartovat odemykání a do pár minut máme hotovo. Konkrétní postup naleznete v přiložené galerii.

Připojit iPhone k PC/Macu

Stáhnout potřebný firmware

Odstranit kódový zámek

Zároveň ale musíme upozornit, že takovéto odstranění kódového zámku zároveň přijdete o všechna data. Z bezpečnostních důvodů totiž neexistuje způsob, jak zámek jinak obejít. Přesně proto byste zálohování neměli brát na lehkou váhu a mít tak jednoduchou pojistku pro tyto případy.

Závěr

Jak už bylo uvedeno výše, aplikace PassFab iPhone Unlocker si dokáže snadno a rychle poradit s odemčením kódového zámku iPhonu, odhlášením iCloud účtu či odstraněním zabezpečení vzdáleného přístupu. V tomto směru musím vyzdvihnout jednoduchost, kterou se program vyznačuje. Jednoduše totiž stačí připojit telefon, párkrát kliknout a za chvíli máme hotovo. Aplikaci si můžete v trial verzi vyzkoušet zdarma. Za zpřístupnění všech funkcí již ale budete muset zaplatit, a to konkrétně od 45,95 dolarů (za verzi na měsíc) až po 59,95 dolarů (za doživotní licenci).

Sleva pro čtenáře

Vývojář Tenorshare si navíc pro naše čtenáře připravil exkluzivní slevovou akci, díky které můžete na nákupu aplikace parádně ušetřit. Při zadání slevového kupónu ve znění A8DTE se vám totiž výsledná cena automaticky sníží o 30 %, což může skvěle pomoci.

Zkopírovat

Soutěž o 5 licencí

Ve spolupráci s vývojářem jsme si pro vás ještě připravili speciální soutěž o 5 licenčních klíčů pro aplikaci PassFab iPhone Unlocker. V takovém případě stačí okomentovat tento článek, čímž se automaticky dostanete do slosování. Výherce poté vyhlásíme opět do komentářů v neděli 23. května, kdy vás poprosíme o zkontaktování.