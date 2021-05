4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (10. 5. 2021 – 16. 5. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Tuto novinku by rozhodně měli vyzkoušet všichni milovníci mangy. Aplikace Manga Reader Top Comics Viewer vám umožní prohlížet a importovat váš oblíbený obsah, procházet obsáhlé kolekce bezplatných komiksů, pročítat oblíbené komiksy offline a přidávat si je do seznamu nejčtenějších. Aplikace je k dispozici pro iPhone i pro iPad.

Ve hře s názvem Valley of the Savage Run bude vaším úkolem ovládání dvou postav – černé a bílé. Obě pracují jako tým, přičemž každá z nich má jiné dovednosti, schopnosti a možnosti. Občas musí jedna z vašich postav nést tu druhou, občas se postavy teleportují. Na vás je, abyste je vždy dovedli tam, kam je třeba – a věřte tomu, že to nebude vždy jednoduché.

Jak název napovídá, ve hře Idle Medieval Village: 3D Game se přesunete do dob dávného středověku. V této zábavné a potenciálně návykové hře si budete moci vychutnat spoustu zábavných aktivit. Do své vesnice budete muset pozvat nové lidi – každý z nich dělá a umí něco jiného, a každý z nich vám může vydělat rozdílným způsobem. Čím více lidí se kolem vaší vesničky bude pohybovat, tím více peněz si vyděláte.

Hra s jednoduchým názvem 10 je na první pohled velice jednoduchá. Vaším úkolem v této hře bude vytvořit řetěz polí se stejnou číslicí – ve chvíli, kdy se potkají dvě stejná pole, dojde k jejich vzájemnému propojení. Vytvořte řegěz minimálně dvou dvojek, tří trojek a čtyř čtyřek. Zvládnete se dostat až k políčku s číslem 10?