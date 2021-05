4 užitečná nastavení v iOS 14.5, které vám zpříjemní používání iPhone

Operační systém iOS 14.5 je sice na světě již nějakou dobu, stále je ale na něm co objevovat. Tato novinka přinesla uživatelům nejen řadu vylepšení a nových funkcí, ale také plno nových možností v nastavení, díky kterým bude používání iPhonu o poznání jednodušší, efektivnější, příjemnější a pohodlnější. V dnešním článku si ukážeme čtyři z těchto nastavení.

Nenechte se sledovat

Jednou z velice užitečných a netrpělivě očekávaných novinek, které přinesl operační systém iOS 14.5, je možnost zamítnutí sledování ze strany vašich aplikací. Pokud vám opravdu hodně záleží na vašem soukromí, můžete toto sledování několika jednoduchými kroky vypnout u všech aplikací naráz, takže vás v budoucnu nebudou ani obtěžovat žádosti o sledování. Na svém iPhonu spusťte Nastavení a klepněte na Soukromí. V horní části karty nastavení klepněte na Sledování a poté deaktivujte položku Povolit aplikacím žádosti o sledování.

Fotogalerie iOS 14.5 nesledovani 1 iOS 14.5 nesledovani 3 iOS 14.5 nesledovani 4 Vstoupit do galerie

Nastavení nových hlasů Siri

Na to, až se na naše Apple zařízení konečně dostane hlasová asistentka Siri v češtině, si sice budeme muset zjevně ještě nějakou dobu počkat, operační systém iOS 14.5 ale přinesl prozatím alespoň nové a vylepšené hlasy. Pokud vás již začalo nudit, jak dosud zněla Siri na vašem iPhonu, můžete nyní její hlas jednoduše změnit. Na svém iPhonu spusťte Nastavení a klepněte na Siri a hledání. Poté klepněte na položku Hlas Siri a ve spodní části v sekci Hlas si poslechněte ukázky jednotlivých hlasů. Poté stačí jen klepnutím vybrat ten, který se vám nejvíce líbí.

Fotogalerie iOS 14.5 hlasy Siri 3 iOS 14.5 hlasy Siri 1 iOS 14.5 hlasy Siri 2 Vstoupit do galerie

Pořízení screenshotu bez rušivé notifikace

Screenshoty na svém iPhonu určitě čas od času pořizuje každý z nás. Součástí pořízení snímku obrazovky na iPhonu je také okamžité zobrazení náhledu screenshotu – poté, co na tento náhled v levém dolním rohu displeje iPhonu klepnete, s ním můžete dále pracovat. Připadá vám ale tato akce spíše rušivá? Na iPhonu s iOS 14.5 můžete vytvořit zkratku, při jejímž použití nedojde k zobrazení miniatury. Nejprve na svém iPhonu spusťte Zkratky a v pravém horním rohu klepněte na „+“ pro přidání nové zkratky. Klepněte na Přidat akci -> Média -> Pořídit snímek obrazovky. Poté klepněte na „+“ -> Uložit do fotoalba. Klepněte na Další v pravém horním rohu a zkratku pojmenujte. Poté zamiřte do Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk, kde k poklepání na zadní stranu přiřadíte nově vytvořenou zkratku.

Fotogalerie iOS 14.5 Screenshot zkratka poklepani 13 iOS 14.5 Screenshot zkratka poklepani 14 iOS 14.5 Screenshot zkratka poklepani 15 iOS 14.5 Screenshot zkratka poklepani 10 +3 Fotek iOS 14.5 Screenshot zkratka poklepani 1 iOS 14.5 Screenshot zkratka poklepani 2 Vstoupit do galerie

Řazení připomínek

Pokud na svém iPhonu často používáte nativní Připomínky, zajisté uvítáte také možnost třídění jednotlivých seznamů, abyste měli na očích vždy ty úkoly, které potřebujete splnit jako první. Na vašem iPhonu nejprve spusťte Připomínky a poté v pravém horním rohu klepněte na Upravit. Nyní už stačí jen podržením tří linek napravo od názvu připomínky a přetažením upravit pořadí jednotlivých seznamů. Řadit můžete také jednotlivé položky v seznamech – stačí v seznamu vpravo nahoře klepnout na ikonku tří teček v kroužku, v menu vybrat Seřadit podle a zvolit požadovaný parametr.