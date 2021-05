AirPods 3 dorazí prý už příští týden, stejně tak Apple Music HiFi

Čekáte-li na novou generaci sluchátek AirPods, následující řádky vás zřejmě potěší nebo minimálně zaujmou. Podle nových informací youtubera Luka Mianiho, který se prezentuje jako leaker a je ve světě Applu poměrně známý, má totiž kalifornský gigant odhalení nové generace svých sluchátek naplánované už na úterý 18. května. Spolu s nimi chce světu představit i Apple Music HiFi – tedy nový režim v jeho hudební streamovací službě zajišťující vysokou kvalitu přehrávání.

Fotogalerie AirPods 3 fake 9 AirPods 3 fake 8 AirPods 3 fake 7 AirPods 3 fake 6 +5 Fotek AirPods 3 fake 5 AirPods 3 fake 4 AirPods 3 fake 2 AirPods 3 fake 1 Vstoupit do galerie

Miani tvrdí, že k odhalení obou produktů dojde v úterý skrze klasickou tiskovou zprávu, kterou Apple v minulosti již pěkných pár novinek odhalil. Zda se svou předpovědí trefil do černého je nicméně velkou neznámou, jelikož jednak s podobným termínem přišel jako první a jednak by bylo poměrně zvláštní, kdyby Apple ukázal takto očekávaný produkt v období mezi dvěma tiskovými konferencemi, na kterých by jej mohl ukázat. V redakci jsme proto přesvědčeni spíše o tom, že si na nové AirPods počkáme nejméně do WWDC, na kterém by Apple jejich odprezentování ve spojitosti s Apple Music HiFI zvládl určitě lépe.

Skoro jako AirTag

O třetí generaci bezdrátových sluchátek AirPods by se dalo s trochou nadsázky hovořit jako o novém AirTagu. O jejich příchodu se totiž spekuluje již mnoho měsíců s tím, že “zaručený termín” jejich představení se vždy krátce před ním odsunul například kvůli výrobním problémům. Poslední odsunutí jej pak z jara katapultovalo až na podzim, ze kterého jej však nyní někteří leakeři přesouvají alespoň na léto. Přesně kvůli těmto zmatkům je tak prakticky nemožné si o jejich nejpravděpodobnějším termínu představení udělat dobrý obrázek.

AirPods můžete zakoupit zde