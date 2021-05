Spoluzakladatel OnePlus: Apple už není ani zdaleka tak inovativní jako dřív

Přijde vám, že doby, kdy šlo Apple označit za jednu z nejinovativnějších společností světa jsou už dávno pryč? Nejste ani zdaleka sami. Stejný názor totiž zastává i spoluzakladatel čínské technologické společností těšící se v poslední době velké oblibě OnePlus, Carl Pei.

Pei, který OnePlus nedávno opustil, aby založil novou technologickou společnost Nothing, se nechal v nedávném rozhovoru pro CNBC slyšet, že v minulosti byl skutečně obřím fanouškem Applu, který doslova hltal všechny jeho novinky. Například takový iMac G3 dle jeho slov naprosto změnil trh s počítači a totéž v bledě modrém se pak dá říci i o nejslavnějším produktu Applu, kterým je iPhone.

V posledních letech však Peiovi přijde, že inovativnost Apple takřka opustila, respektive že extrémně zpomalila. Běžný uživatel kvůli tomu už nemá potřeba upgradovat svou elektroniku, protože každá nová generace je velmi podobná té předchozí. Nynější stav technologického trhu se pak Pei nebál přirovnat k osmdesátým letům a počítačům, které se v nich objevovaly. Tehdy se dle něj jednalo jen o nudné šedé krabice, které bezmyšlenkovitě chrlili prakticky všichni výrobci bez snahy jakkoliv více inovovat.

Přijdou vám nové iMacy dostatečně inovativní?:

Jelikož se současný stav trhu s elektronikou spoluzakladateli OnePlus nelíbí, rád by se svou společností tento trend zvrátil. Tuto misi chce započít již v červnu a to konkrétně představením bezdrátových sluchátek Ear 1 nabízejícími například 20 různých úrovní potlačení okolního hluku či “retro-futuristickým” designem, jak vzhled sluchátek sám popisuje. Zda se mu to podaří či nikoliv je sice v tuto chvíli nejasné, z pohledu fanoušků technologií nám však nezbývá nic jiného než mu to přát. Pořádné nakopnutí technologického trhu, které by nám zajistilo do budoucna produkty, ze kterých nám bude pravidelně padat brada, by totiž bylo skutečně skvělé.