Apple: iCloud Documents and Data brzy skončí, připravte si iCloud Drive

Pokud jste dlouhodobými uživatel Apple produktů, možná si ještě pamatujete na synchronizačně-zálohovou službu iCloud Documents and Data, která lze označit za jakéhosi méně pokročilého předchůdce dnešního iCloud Drive. Ten je sice v podobě, ve které jej známa i nyní, spuštěný už od roku 2014, ani to však nepřimělo některé “staré školy” přejít z iCloud Documents and Data na něj, přestože je z hlediska funkčnosti totožný. Pro všechny tyto uživatele má ale nyní Apple jasný vzkaz.

Na oficiálním webu Applu se před pár dny objevily nové podpůrné dokumenty informující o tom, že iCloud Documents and Data v květnu příštího roku skončí a zcela je nahradí modernější iCloud Drive. Uživatelé, kteří starší službu využívají, se nicméně nemusí ničeho obávat – Apple totiž data z ní přemigruje automaticky na novější iCloud Drive. Jediná věc, kterou po od nich potřebuje, je jeho aktivace, která se jak na iPhonech, tak iPadech či Macích provádí v rozhraní Apple ID, kde stačí zvolit iCloud a následně Drive zaktivovat.