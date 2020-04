iCloud: Jak na uvolnění místa, zvýšení a snížení tarifu a co se stane, pokud nebudete platit

Říká se, že uživatel, který nezálohuje, ještě nikdy nepřišel o svá data. Zálohovat by měl naprosto každý uživatel – v dnešní době můžete zálohovat hned několika způsoby. Někdy preferuje zálohování na svůj stolní počítač, někdo na domácí server, a někdo zase zálohuje na iCloud. Pokud patříte do poslední zmíněné skupiny, která zálohuje své fotografie na iCloud, tak se čas od času můžete ocitnout v různých situacích. iCloud je samozřejmě placenou službou, kdy za určitý obnos peněz dostanete přidělené určité úložiště. Pojďme se v tomto článku podívat na to, co můžete dělat, když se vám iCloud zaplní, když jej přestanete platit, anebo pokud se rozhodnete přejít z většího tarifu na menší.

Jak uvolnit úložiště na iCloudu

Pravdou je, že byste se měli starat především o to, abyste měli dostatek úložiště ve vašem iPhonu. Na iCloudu se nachází všemožné zálohy a měli byste se snažit o to, aby tyto zálohy zůstaly pro případy nutnosti kompletní. Pokud však i přesto potřebujete získat v úložišti na iCloudu nějaké místo, tak máte hned několik možností. Můžete například odstranit staré zálohy, data určitých aplikací, anebo třeba promazat některé fotografie. Pokud se chcete na iPhonu podívat na data, která jsou uložená na iCloudu a popřípadě je promazat, tak stačí přejít do Nastavení -> vaše jméno -> iCloud -> Spravovat úložiště. Odsud můžete například mazat zálohy anebo jiná data aplikací, která nepotřebujete. Jakmile iCloud nějakými daty naplníte, tak už je často doopravdy velmi těžké nahraná data redukovat ve velkém. Pro klid duše se většinou uživatelé namísto promazávání radši uchýlí k zakoupení většího úložiště na iCloudu.

Zvýšení tarifu

V případě, že chcete zvýšit tarif iCloudu, tak stačí, abyste se opět přesunuli do Nastavení -> vaše jméno -> iCloud -> Spravovat úložiště, kde rozklikněte možnost Změnit tarif úložiště. Odsud už si lze jednoduše vybrat, jaký z tarifů chcete využít. Přechod na vyšší tarif je vždy samozřejmě příjemnější a nemusíte prakticky nic řešit, horší je to při přechodu na nižší tarif.

Snížení tarifu

V případě, že se rozhodnete přejít na nižší tarif z většího tarifu, a zároveň máte na iCloudu uložen větší objem dat, než je tarif, na který chcete přejít, tak máte čas na přesun přebytečných dat do dalšího zúčtovacího období. V případě, že nedojde ke zredukování dat, tak o ně nenávratně přijdete. Tak stejně to platí i v případě, že tarif na iCloudu přestanete platit. Pokud chcete změnit váš tarif na iCloudu na menší než je dočasný, tak přejděte do Nastavení -> vaše jméno -> iCloud -> Spravovat úložiště -> Změnit tarif úložiště, kde zvolte možnost Možnosti snížení tarifu. Poté se autorizujte pomocí vašeho účtu Apple ID a zvolte si, na který z nižších tarifů chcete přejít. Poté stačí možnost potvrdit, přečíst si, do kdy máte čas stáhnout si „přebytečná“ data, a je hotovo.