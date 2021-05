Na iPhony míří nová hra plná nelehkých hádanek

Vývojáři z Trylight Game Studio vydali na iOS novou hádankovou hru Fate of Kai. Ta vám bude hlavolamy nabízet neobvyklou cestou, a to skrze ručně ilustrované panely v obrázkové knížce. Ta vypráví příběh o Kaiovi, chlapci uvězněném v kouzelném světě. S vaší pomocí se pak protagonista musí dostat do zámku, ve kterém nalezne odpovědi na své otázky. Vývojáři se zasazením do magické knihy podle svých vlastních slov inspirovali velice pozitivně hodnocenou hrou Gorogoa, která využívá k vyprávění příběhu stejný koncept. Oproti zdroji své inspirace ale Fate of Kai jde o krok dál a namísto klasických logických puzzlů budete muset modifikovat myšlenky jednotlivých postav.

Pomocí správného používání myšlenek budete v knize ovlivňovat směřování samotného příběhu. Nebudete tak přímo ovládat postavy, ale jen je pomocí vnuknutí správného nápadu nasměrujete tam, kde je potřebujete mít. Manipulativní dobrodružství prožijete na více než 160 stránkách a více než 700 panelech, kdy každou z nich ručně namalovali sami vývojáři. Na ani jedné z nich navíc nenajdete klasický tutoriál, hra je koncipovaná tak, že se do ní dostane snadno každý i bez pomoci druhých, pečlivě konstruovaná obtížnost vás pak postupně připraví na komplikovanější hádanky. Pokud by se vám takové dobrodružství líbilo zažít, můžete hru z App Storu stahovat za 79 korun již nyní.