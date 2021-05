Takto by to vypadalo, kdyby Elon Musk postavil zábavní park

Elon Musk je právem označován za jednoho z největších vizionářů posledních let. Projekty, na kterých se podílí, totiž nelze označit jinak než za velkolepé a v mnoha případech i skutečně revoluční. Ostatně, skvělým příkladem může být třeba vesmírný modul Crew Dragon, který je schopný do vesmíru i z něj opakovaně dopravovat kosmonauty. Neméně zajímavý je pak Hyperloop, který by mohl způsobit revoluci v cestování, jelikož by lidi přepravoval v kapslích posílaných ve vysokorychlostních tunelech extrémní rychlostí desítky i stovky kilometrů daleko, či Neuralink, který se točí okolo ovládání elektroniky myšlenkou, kterou zaznamenává čip na mozku. Přemýšleli jste však někdy nad tím, jak by to asi vypadalo, kdyby se Musk stojící za těmito projekty pustil do zábavního parku?

Přesně tuto otázku si položili i designéři webu leasefetcher, kteří ztvárnili koncept zábavního parku Tesla Cyberland obsahujícího ty nejikoničtější produkty z projektů Elona Muska přetavené v zábavní atrakce. Nechybí tak třeba Falcon Heavy s vesmírným vozem Tesla Roadster, jedna z kapsí hyperloopu či autodrom plný malých Cybertrucků, jejichž reálná předloha si svou premiéru odbyla už v roce 2019. O zábavu by tedy bylo zcela určitě postaráno více než znamenitě. Jedná se ale bohužel jen o koncept, který se realizace prakticky 100% nikdy nedočká – tedy minimálně v takové formě, v jaké jej designéři prezentují.