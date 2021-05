Unikly detaily jednoho z největších hackerských útoků na iPhony v historii

Přestože jsou obecně iPhony považovány minimálně z pohledu běžných smrtelníků za nejbezpečnější smartphony světa, hackerské útoky ohrožující jejich uživatele se jim přesto nevyhýbají. Jeden skutečně obří se odehrál například v roce 2015 a přestože jej Apple vcelku tutlal, jeho nynější soudní rozepře s Epicem o něm odhalila poměrně zajímavé detaily.

Hackerský útok odstartoval v roce 2015 konkrétně v Číně, kde se do oběhu dostala hacknutá verze nástroje pro vývoj aplikací Xcode označovaná jako XcodeGhost. Té se postupně podařilo nakazit svým malwarem, který nicméně po přezkoumání nepředstavoval žádné velké nebezpečí, více než 50 aplikací v App Storu, pro který byl virus zprvu nedetekovatelný a tudíž takto napadené aplikace do svých útrob bez větších prověření pouštěl. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se problém týkal i těch největších gigantů jako je WeChat, který je v Číně extrémně populární, NetEase či Didi Taxi.

Applu se po nějakém čase podařilo malware v App Store vypátrat a aplikace, které jím byly napadeny – respektive pak přímo jejich konkrétní verze – z něj okamžitě stáhl, aby se nemohl dále šířit. I přesto však měl stihnout napadnout na 128 milionů iPhonů po celém světě, přičemž například jen v USA jich bylo na 18 milionů. Při takto obrovském počtu napadených si kalifornský gigant podle dostupných dokumentů zprvu ani nevěděl rady s tím, jak má tyto uživatele informovat. Rozeslání 128 milionu uživatelů varovné maily se mu totiž zdálo neefektivní, byť k tomu nakonec přeci jen přistoupil. Po analýze malwaru, která odhalila jeho minimální nebezpečnost, pak mohl Apple od dalších “záchranných” plánů upustit a nechat na kauzu pozvolna zapomenout.