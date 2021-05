Přijímačky Cermat: Takto testy hodnotí jeden z nejslavnějších učitelů Česka

Letošní přijímačky Cermat absolutně nezvládl. Tak přesně takto hodnotí rodiče naštvaných deváťáků úroveň letošních testů u přijímacích zkoušek na střední školy, které byly stejně jako v předešlých letech řízeny Cermatem (byť si mohly letos kvůli výjimečné situaci školy opět připravit testy samy). Hlavním trnem v oku rodičů je zejména to, že testy absolutně neodpovídaly roku distanční výuky doma, který se samozřejmě s klasickou prezenční výukou nedá srovnat. Vnímají to tak ale i profesionálové ze školství? To se dozvíte ve videu níže. V DVTV se totiž objevil jeden z nejslavnějších učitelů Česka, který se s Martinem Veselovským podělil o svůj pohled na věc.