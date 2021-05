Apple nepřímo potvrdil jedno z největších vylepšení Apple Watch Series 7

Zdá se, že ani letos nás Apple neochudí o příchod nových zdravotních funkcí u nové generace Apple Watch. Řeč je konkrétně o schopnosti hodinek neinvazivně měřit hladinu cukru v krvi, na které pracuje kalifornský gigant podle dostupných informací již několik dlouhých let. Spousty důvěryhodných zdrojů ale v posledních týdnech a měsících uvedla, že se již dostal ve vývoji do finále, což navíc nyní nepřímo potvrdil i on sám. Mohlo by vás zajímat Apple Watch Series 7: Vše, co o nich zatím víme Apple Watch Jiří Filip 10. 2. 2021

Během včerejšího večera a dnešní noci začal Apple v některých zemích rozesílat svým zákazníkům dotazníky točící se právě kolem zdravotních funkcí Apple Watch. A kromě otázek ohledně toho, jak využívají a hodnotí stávající funkce, přišla řada právě i na monitoring hladiny cukru v krvi a to, zda jí uživatelé přes Apple Watch nějak sledují – například invazivními senzory třetích stran či “jen” skrze aplikace sloužící pro ruční záznamy přidané po klasickém změření do iPhonu. Právě z tohoto dotazování se tak zdá s ohledem na nedávné úniky, ale i dotazníkovou minulosti Applu se solidní jistotou říci, že se s měřením hladiny cukru v krvi hodinkami počítá a to zřejmě již u Series 7.

Že existuje mezi dotazníky ohledně Apple produktů a následnými novinkami velmi úzká spojitost nám Apple v nedávné době dokázal hned několikrát. Vzpomeňme třeba na začátek července loňského roku, kdy se začal přes dotazníky vyptávat na to, jak uživatelé využívají nové nabíjecí adaptéry k iPhonům a zda by jim vadilo, kdyby v jejich balení nebyly. Totéž pak zkoumal třeba i u Apple Watch, které stejně jako iPhony na podzim o své nabíječky nakonec přišly. Relativně nedávno pak kalifornský gigant zkoumal zase názor na Face ID v době koronavirové, přičemž krátce po tomto dotazníkovém šetření vydal 1. betu iOS 14.5 obsahující možnost odemknout iPhony s Face ID přes Apple Watch. Pokud se tedy ukáže, že je o funkce spojené s monitoringem hladiny cukru v krvi u Apple Watch zájem, což se podle dlouhodobých ohlasů jablíčkářů určitě ukáže, dá se s touto novinkou na podzim počítat.