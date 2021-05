iOS 15 se ukazuje na dalším realistickém konceptu

Už příští měsíc by jablečná společnost mohla na WWDC odhalit nové operační systémy. Tím hlavním má být pochopitelně iOS 15, kterému po oznámení bude sekundovat zhruba tříměsíční beta testování. Jak se představení systému blíží, roste i počet uživatelských konceptů, v nichž se sami uživatelé snaží ukázat „svůj pohled na věc“. Pokud se podíváte do galerie pod odstavcem, příliš změn oproti stávajícímu systému na první pohled neuvidíte, což ostatně od iOS 15 ani nikdo nečeká. Všimnout si po podrobnějším zkoumání lze změn u ovládacího centra a u widgetů. Máte nějaká přání ohledně toho, co byste u nejnovějšího jablečného systému pro iPhony chtěli vidět vy? A jak se vám zamlouvá tento koncept?

