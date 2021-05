Výrobě displejů pro letošní MacBooky Pro již nestojí nic v cestě

V loňském roce se začaly hojně objevovat nejrůznější spekulace o to, že by Apple mohl vydat iPady, opatřené mini-LED displejem. Tyto spekulace se nakonec částečně potvrdily na letošní jarní Keynote, kdy Apple skutečně představil iPad Pro s mini-LED. Tento týden se objevily opět nové zprávy, související s tímto typem displejů. Tentokrát se jedná o společnost TSMT, která je jedním z klíčových dodavatelů Applu, co se mini-LED displejů pro letošní 12,9″ iPad Pro týče. Tento dodavatel je nyní podle dostupných zpráv plně připraven čelit výzvě v podobě výroby tohoto typu displejů pro budoucí MacBooky Pro.

Budoucí 14″palcová a 16″palcová varianta MacBooku Pro by podle některých zdrojů měla být podobně jako letošní 12,9″palcový iPad Pro vybavena mini-LED displejem. Server DigiTimes informoval počátkem tohoto týdne o tom, že se společnost TSMT zpočátku musela potýkat s problémy s výrobou desek plošných spojů a adhezivními materiály. Postupem času se ale zmíněnému dodavateli podařilo vylepšit a přizpůsobit příslušné technologie tak, že výrobě mini-LED displejů pro budoucí MacBooky Pro teoreticky již nic nestojí v cestě.

TSMT také po vylepšení technologií zvýšila míru vytížení výroby na více než 95 %. Je vcelku pochopitelné, že se Apple na TSMT obrátí také ve věci výroby displejů pro MacBooky Pro. Tento výrobce se již osvědčil coby dodavatel mini-LED displejů pro letošní 12,9″palcové iPady Pro, proto neexistuje příliš mnoho důvodů k tomu, aby se Apple poohlížel po jiném klíčovém partnerovi. Nové 14″palcové a 16″palcové MacBooky Pro by měly být kromě mini-LED displejů vybavené také procesory Apple Silicon MagSafe portem pro napájení, HDMI portem a slotem pro SD kartu. Mluví se také o možné změně designu těchto modelů. Cílovou skupinou by měli být profesionálové nejen z kreativních oborů. Není zatím jasné, zda budou nové MacBooky Pro osazené procesory M1, nebo jejich další generací.