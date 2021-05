Podívejte se na úžasný koncept „neviditelného“ Macu fungujícího přes Apple Glass

Apple vlastní nepřeberné množství patentových přihlášek. Několikrát nám díky nim již bylo napovězeno, že jablečná společnost už pěknou řádku let rozmýšlí například o chytrých brýlích. Některé patenty kupříkladu hovořily o možnostech použití. Jste na výletě, nasadíte brýle a uvidíte, kudy máte jít k vámi navolenému cíli. Zároveň by třeba bylo možné se při pohledu na nějakou památku dočíst něco málo o její historii. Takové texty se čtou skutečně skvěle, nicméně Apple Glass tady s námi stále nejsou a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo v dohledné době změnit. Tyto brýle by samozřejmě vzhledem k AR technologii nabízely košaté využití. V uživatelském konceptu umístěném v galerii pod odstavcem například vidíte kooperaci s jablečným operačním systémem macOS. Byť jde, alespoň prozatím, o sci-fi, líbilo by se vám něco podobného?