Navštivte přes iPhone postapokalyptickou budoucnost v RPG Knights of San Francisco

Tvůrci tým novinky Knights of San Francisco popisují svou hru jako textový Skyrim. Přirovnání to je z velké míry senzační, těžko dostanete z legendárního RPG takový zážitek, kdyby jste na obrazovce místo majestátních hor viděli jen kopce odstavců. Nová mobilní hra na hrdiny spíše připomene klasické stolní dobrodružství v podobě Dungeons and Dragons nebo českého Dračího doupěte. Přece jenom si od takových her propůjčuje svou na hodech kostkách zaslouženou hratelnost, z fantaskních světů si vyzobává jen to nejatraktivnější a dosazuje to do nám známé, každodenní reality. Ve hře totiž budete v roli nekromancera prozkoumávat dystopického ruiny legendárního San Francisca.

Ve světě hry se postupem staletí totiž ukázalo, že příběhy o skřetech a dracích nejsou jen pohádky, ale předpovědi. Ty se vyplnily a pro civilizaci měly fatální následky. Kolem mladého nekromancera se tak sestaví skupinka hrdinů, kteří budou celé zahradě chtít přijít na kloub. Od jejího vyřešení vás poté budou dělit hlavně dynamické souboje, které pracují s různými pravděpodobností a dovolují například útočit na jednotlivé části tel nepřátel. Během bojů budete muset pečlivě vyvažovat poměrné riziko dostupných akci. Jen jedno špatně rozhodnutí vás totiž může stát život některého z vašich parťáků. Naštěstí pro takové přešlapy nebudete mít tolik příležitosti, protože dohrání hry vám zabere jen něco přes hodinu. Vývojáři ale slibují, že díky tvárnému příběhu nepřijdete o možnost znovurozehrání. Knights of San Francisco můžete stahovat na App Storu za 79 korun.