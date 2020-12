Na iPhony konečně dorazí mobilní port ikonického Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

V roce 2013 dorazil na mobilní zařízení port RPG Star Wars Knights of the Old Republic. Fanoušci hry se pak začali těšit i na port druhého dílu Knihts of the Old Republic II: The Sith Lords. Ten ovšem léta nepřicházel. I přes to, že vývojáři z Aspyr několikrát na mobilní verzi lákali, nikdy se její vývoj ze zatím neznámých důvodů nepodařilo dotlačit do zdárného konce. To se ale ovšem velice brzy změní. Při příležitosti šestnáctiletého výročí původního vydání Knights of the old Republic II oznámili vývojáři z Aspyr společně s Lucasfilmem vydání mobilního portu, který zamíří na iOS už 18. prosince.

Hra vychází z tradice klasických západních RPG od Biowaru, kteří měli na starosti první díl. Druhý díl původně vyvíjelo studio Obsidian, které si následně udělalo jméno právě díky přebírání cizích sérií (jde mimo jiné i o tvůrce Fallout: Las Vegas). Hratelnost sestává z řízení skupinky bojovníků a rozdávání rozkazů během jednotlivých bojů. Akci můžete kdykoliv zapauzovat a pořádně se rozmyslet nad svým dalším tahem. Knights of the Old Republic II tohle zasazují do příběhu o jednom z posledních rytířů Jedi, kterému pomůžete s rozhodnutím, zda se přidat ke světlé nebo k temné straně Síly. Hru si můžete předobjednat již nyní na App Store, kde vás vyjde na 379 korun.