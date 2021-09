Senzace! Star Wars: Knights of the Old Republic dostane remake

Fanoušci her na motivy Star Wars mají skutečný důvod k radosti. Na konferenci Sony byl totiž oznámen remake populárního dílu Star Wars: Knights of the Old Republic, na němž pracuje studio Aspyr. Moc informací ale známo není, stejně tak ani datum vydání. Podle fanoušků se jedná o jeden z nejlepších dílů. Snad se dílo podaří.