Microsoft chce změnit výchozí písmo ve Wordu. S výběrem mu můžete pomoci i vy

Společnost Microsoft sdílela v sociální síti Twitter příspěvek, ve kterém předkládá široké veřejnosti pohled na 5 nových fontů, jenž by měly ve výchozím nastavení nahradit populární Calibri. To konkrétně v celé řadě aplikací Office 365, tedy Wordu, Excelu i PowerPointu, nejen na desktopu ale i mobilních aplikacích.

Calibri je výchozím fontem sady Office již od roku 2007, kdy nahradila klasický Times New Roman. Pět nových podob možného fontu se jmenují Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford a Grandview a návrháři každého z nich uvedli, proč ten jejich vypadá zrovna tak, jak vypadá.

Tenorite má být kulatý, široký a ostrý, to navíc s velkorysými mezerami. Bierstadt je přesné, moderní bezpatkové písmo inspirované švýcarskou typografií z poloviny 20. století. Skeena je „humanistický“ bezpatkový font, který vznikl na základě tvarů tradičních patkových textových písem. Předobrazem fontu Seaford bylo jednoduše staré křeslo a jeho jemně organické a asymetrické formy pomáhají čtení tím, že zdůrazňují rozdíly mezi písmeny. Font Grandview by pak měl vynikat lepší čitelností i při menších písmech a na zařízeních s nízkým rozlišením. Je přitom odvozen z klasického německého silničního a železničního značení.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4

