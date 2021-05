Apple žene před soud bývalého zaměstnance, měl dávat tajné informace o produktech médiím

Společnost Apple podala minulý týden žalobu na Simona Lancasterovi. Jedná se konkrétně o jeho bývalého zaměstnance, který podle vzneseného obvinění zneužil své seniorní pozice k tomu, aby ve firmě odcizil citlivé a tajné informace a poskytl je novinářům.

Lancaster na žalobu reagoval tento týden u kalifornského soudu. Ve své oficiální odpovědi Lancaster mimo jiné uvedl, že odmítá nařčení ze zneužití své pozice a zneužití důvěry v průběhu svého působení u Applu. Popřel také, že by systematicky šířil tajné informace nebo že by svou seniorní pozici zneužíval k získání přístupu k interním dokumentům nebo k účasti na interních setkáních. Lancaster nicméně připustil, že s jistým redaktorem komunikoval ohledně Apple produktů, stejně jako o podmínkách na pracovišti, popřel ale, že by sloužil coby informátor pro účely článků o věcech, které se neměly dostat na veřejnost. Lancaster si podle svých vlastních vyměnil v listopadu roku 2018 několik soukromých zpráv se zmíněným redaktorem, přičemž komunikace pokračovala i v následujícím roce. Obviněný přiznal také to, že v září roku 2019 došlo také k osobnímu setkání, důvody toho setkání ale nijak nesouvisely se společností Apple.

Ve svém prohlášení Lancaster dále přiznal, že se také v říjnu roku 2019 zúčastnil velké firemní akce v sídle Applu, a to poté, co e-mailem obdržel pozvánku. V průběhu setkání měl obdržet textovou zprávu, ve které jej jeden z jeho nadřízených žádal o to, aby akci opustil, což také Lancaster okamžitě udělal. Na tomto setkání se podle vedení Applu měla probírat řada citlivých témat včetně „projektu X“. Lancaster ve své výpovědi také uvedl, že jeho posledním dnem v Applu byl 1. listopad roku 2019. Večer toho dne se přihlásil k firemnímu systému, aby svým kolegům rozeslal e-mail s rozloučením, a popírá, že by ten den stahoval jakékoliv důvěrné informace, z čehož jej Apple obviňuje. Po svém odchodu z Applu začal Lancaster podle svých vlastních slov působit jako prodejce Applu. Popírá jakékoliv chování, které by poškozovalo společnost Apple, připouští ale, že v říjnu roku 2019 jednomu novináři navrhl, že s ním mohl promluvit o svém odchodu z cupertinské společnosti, a že byl se zmíněným reportérem také ochotný hovořit o produktech, které Apple představil po jeho odchodu.