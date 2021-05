Apple začal prodávat první produkt s novým označením

V posledních měsících jsme vás na našem magazínu několikrát informovali o tom, že se Apple chystá na malou revoluci v označování svých produktů. Řeč je konkrétně o změně formátu sériových čísel, která budou nově zcela náhodná a složená z 8 až 14 znaků, které nebudou obsahovat žádné výrobní ani konfigurační podrobnosti o produktu. Právě ty nyní obsahují, díky/kvůli čemuž se z nich dá leccos vyčíst i bez vstupu do zařízení. Ačkoliv svět nevěděl, kdy se začne na nový typ čísel přecházet, nyní v tom má již jasno – přechod odstartoval fialový iPhone 12.

Zahraniční média v čele s MacRumors si všimla, že právě nové iPhony 12 ve fialové barvě prodávané od minulého pátku disponují desetimístným číselným řetězcem, který se od toho dříve používaného liší. Nasazení stejného typu označování se pak dá očekávat i u iPhonu 12 mini, byť na potvrzení si zatím budeme muset počkat. Jako poměrně zajímavé se na první pohled může jevit to, že například AirTagy, které šly do prodeje po boku fialových iPhonů 12, disponují stále “starým” formátem sériového čísla, avšak vzhledem k tomu, že je má Apple velmi pravděpodobně dokončené a zřejmě i vyrobené dlouhé měsíce se jako vysvětlení jeví to, že na náhodná čísla přešel zkrátka až v průběhu jejich výroby. Kvůli tomu je tak ponechal ve formátu, se kterým začal.

Co se týče nové generace iMaců, iPadů Pro či Apple TV, i tu těch se dá očekávat nasazení nového typu sériových čísel, byť si na potvrzení této domněnky budeme muset počkat minimálně do 21. května, kdy se začnou novinky ve světě oficiálně prodávat. Ať už se u nich číslo změní či nikoliv, pro uživatele to ve výsledku neznamená prakticky nic. Se sériovými čísly totiž pracují primárně servisy a prodejci.