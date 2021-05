V USA postavili mimo službu policejního robotického psa, byl prý symbolem rasismu

Společnost Boston Dynamics je známá nejen svými robotickými žlutými psy. Jeden z těchto psů byl ovšem povolán do Bronxu, kde asistoval policii. Robot byl pojmenován jako „Digipes“ a měl být účasten akcí, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro lidské jedince. Robot, jenž například zvládá stoupat po schodech či běžet rychlostí až 5,6 km/h, byl ale starostou New Yorku Billem de Blasiem odvolán.

Důvod odvolání psa a zrušení smlouvy v hodnotě 94 200 dolarů jsou vskutku bizarní. I když na dnešní dobu možná už tolik ani ne. Robot se stal terčem aktivistů, kteří nabyli dojmu, že podobní psi se tradičně používají k zastrašování a utlačování skupin, jež mají odlišnou barvu pleti. Digipes od Boston Dynamics, byť jde o robota, byl tedy jakýmsi ztělesněním rasové diskriminace a útlaku. Newoyrský starosta De Blasio oznámil, že si pochvaluje, že tento robot již nebude asistovat tamním strážcům zákona. S tímto krokem souhlasí i poměrně dost Američanů napříč celou zemí. Podle mluvčího tamní radnice byl pes od Boston Dynamics nepřátelský, děsivý a vysílal špatnou zprávu obyvatelům New Yorku.