Boston Dynamics ukázal faily robota Atlas. Přestože nahání hrůzu, budete o něj mít strach

Když dámy a pánové z Boston Dynamics zveřejní nové video, většinou máte husí kůži po celém těle a nejinak tomu je nyní. Ovšem s tím rozdílem, že nahánět hrůzu vám bude umění robota Atlas pouze prvních 25 vteřin následujícího videa. Ve zbývajícím čase máte možnost vidět, co předcházelo tomu, než se robot vše naučil k dokonalosti. Můžete sledovat krkolomné pády a nehody, když se učil to, co umí nyní. Boston Dynamics se tímto videem loučí s hydraulickou platformou Atlas a jak sami inženýři říkají, je čas, aby si robot trošku odpočinul. To, co dokázal za posledních deset let, můžete vidět na následujícím videu.