Jak nejlépe vybrat domácí kino

Aktuální dění bohužel nenahrává milovníkům filmů, brzký návrat do kinosálů je v nedohlednu, a tak se domácí kina těší čím dál tím větší oblibě. Většina lidí se rozhodne pro pořízení televizoru s velkou úhlopříčkou a po instalaci jsou zklamaní, že se ten efekt není absolutně takový, jaký očekávali. Je to jednoduché, výrobci zvětšují televizory do stále větších úhlopříček, ale zároveň je ztenčují. Jsou sice zajímavější s ohledem na design, ale co se týká zvuku, malé reproduktory zkrátka nemohou znít dobře a hlasitě zároveň. Co následuje je pocit zklamání, zvuk jde na plno, ale je nekvalitní a slyšíte jej všude, jen ne na sedačce, kde si chcete užít ten nejlepší pocit…

Přišel čas na domácí kino…

Díky domácímu kinu získáte zejména výrazně lepší a kvalitnější ozvučení, díky čemuž je výsledný celkový dojem neporovnatelný s tím, který vám poskytne pouze zvuk TV. Domácí kino se skládá z několika reproduktorů a zesilovače. Vaším cílem je dosáhnout prostorového zvuku. Audio sestavy domácích kin toho dosahují pomocí fyzicky rozmístěných reproduktorů. Obvykle se tak můžeme setkat s označeními 5.1 a 7.1. Číslo před tečkou značí počet reproduktorů v soustavě a číslo za tečkou přítomnost subwooferu. V případě soustavy konfigurace 5.1 najdeme tři reproduktory vpředu (pravý, levý a středový) a dva vzadu (pravý a levý). Soustavy 7.1 přidávají ještě dva boční reproduktory. Není překvapivé, že je taková soustava schopna věrohodně reprodukovat prostorový zvuk.

A pokud máte doma moderní receiver podporující DOLBY ATMOS® ci DTS:X®, je možné obsadit reproduktory v kombinacích 5.1.2, 7.1.2 či 16 kanálů 9.2.4, kde na konci vzorce najdete počet atmosférických reproduktoru. Jak dostat dolby z televize a například HDR formát do projektoru? Je důležité mít i vhodně zvolený řetězec od přehrávače až po zobrazovací jednotku.

Zdroj: VOIX

Je subwoofer důležitý?

Přítomnost subwooferu má zásadní vliv na zvukový projev celé sestavy. Tento typ reproduktoru se totiž stará o reprodukci zvuku v nejnižších hodnotách slyšitelného spektra – typicky 20–200 Hz. U filmu nebo hudby to jsou basové nástroje, výbuchy, dunění motorů, údery a ostatní. Subwoofer zvuku dodává nejen údernost, ale také dynamiku každému jednotlivému reproduktoru.

Kolik to bude stát?

U zvuku jako takového se jedná o jednoduchou rovnici, čím více do kina investuji, tím vyšší dostanu kvalitu a výsledný zvuk bude věrnější, realističtější, méně zkreslený. Důležité je si odpovědět na následující otázky:

Jak často budu domácí kino využívat dívat?

Jak moc jsem náročný / zkušený?

Jak velký je pokoj, kde se na kino budu dívat?

Z jakého zdroje půjde TV signál

Kolik je můj rozpočet?

Rozdělili jsme proto sestavy do následujících kategorií:

Do 50 000 Kč

Dostupné sestavy domácího kina seženete už od nižších desítek tisíc korun, jsou to málo výkonné sestavy s nízkou kvalitou zvuku. Většinou již ve formě 5+1 a jsou jednoduché na instalaci.

V této kategorii se také nalézá relativně nové audio řešení s názvem Soundbar. Pro začínajícího posluchače jsou dostačující a bezpochyby lepší než integrované reproduktory televizorů. Jsou zde i dražší, které evokují prostorový zvuk. Soundbar je sice umístěný vpředu u TV, jeho jednotlivé reproduktory jsou však nasměrovány tak, aby k divákovi dorazili z různých stran.

Nad 50 000 Kč

Zde se blížíme k dokonalému zážitku. TV (nebo DVD, čí jakýkoliv jiný) signál jde do zesilovače a odtud je zvuk distribuován do reprosoustavy. Jak jsme si řekli na začátku, čím více do reproduktorů investujeme, tím dokonalejší zvuk získáváme. V této cenové relaci automaticky očekávejte dokonale čistý zvuk s prostorovým efektem. Měli byste zhodnotit kvalitu vašeho přehrávače, který by si měl poradit s vašimi oblíbenými médii (CD, DVD, Blu-ray, pevný disk). V této kategorii byste si vždy měli mít možnost danou sestavu poslechnout a ideálně porovnat s jinou. Ať víte, jaký standard kvality zvuku si kupujete a zda vám nesedí něco jiného. Nebojte se přijít a vyzkoušet si sestavu víckrát a třeba i s rodinnými příslušníky. Na showroomu by vám měli poradit způsob připojení a druh kabeláže.

Top řešení

Pro ty nenáročnější klienty jsou k dispozici služby prestižního pražského showroomu VOIX, který domácí kina připravuje přímo na míru. V takovém situaci si zákazník sám navrhuje své vybavení na základě preferencí, prostor a ostatních důležitých faktorů, což přímo domlouvá s personálem. Koupi samozřejmě předchází detailní rozhovor, ve kterém se musí ujasnit několik záležitostí. Tím nejdůležitějším je samozřejmě prostor, který máte pro domácí kino vyhrazený, a zdali se zde nachází okna. Důležitým aspektem je také izolace. Bude se místnost posléze izolovat od ostatních místností, aby například nedocházelo k rušení rodiny či domácnosti?

Zdroj: VOIX

Co se týče výsledné kvality zvuku, tak je nesmírně důležité provést takzvané akustické měření místnosti. Tento krok se dá samozřejmě vynechat, ale pro dosažení vynikajícího výsledku je zkrátka nezbytný. Z naměřených frekvencí a akustických hodnot se posléze provádí návrh úprav místnosti tak, aby nabízela prvotřídní akustiku. V tom může být nápomocen estetický, akustický sádrokarton, případně jiné akustické obložení. Hlavní slovo má v tomto každopádně pořád zákazník, který v závislosti na představě může celou situaci probrat s Cinema Designérem. Vše se každopádně netočí jen kolem zvuku. Kino je totiž společenskou záležitostí, a je proto na místě probrat i počet křesel, vzdálenost od projekce a podobně. Pohodlné místo pro sezení je alfou a omegou každého kina, toho domácího nevyjímaje.

S tím přirozeně souvisí i světelná dekorace. Jedná se o další nezbytnou součástí místnosti, s jejíž pomocí můžeme místnost s domácím kinem rázem proměnit do módu relaxační místnosti. Nesmí samozřejmě chybět i nejdůležitější část celé skládačky – kvalitní televizor či povrch projekčního plátna. Přesně proto je nutné prodiskutovat možnosti u typu projekční techniky, správně vypočítat uhlopříčku, či zohlednit vzdálenost a pozorovací úhly. V poslední řadě se také musí vyřešit, z jakého zdroje se zákazník na filmy kouká nejčastěji. To je totiž potřeba zohlednit při výběru ostatní techniky pro maximální požitek.