Zálohování dat je v dnešní době důležitější než kdykoliv jindy. Každý z nás má totiž v rámci svých zařízení uložené nepřeberné množství dat – a mezi ta nejcennější data bezesporu patří fotografie a videa. Na druhou stranu ale samozřejmě zamrzí ztráta prakticky jakýchkoliv dat, ať už se jedná o herní postup či třeba dokumenty. Zálohovat můžete různými způsoby – například lokálně na externí disk či NAS stanici, popřípadě můžete využít cloudové služby. Apple nabízí vlastní cloudovou službu s názvem iCloud a nutno podotknout, že její využití přináší mnoho různých výhod.

Jak na Macu změnit tarif předplatného na iCloudu

Primárně však iCloud stále slouží k ukládání a zálohování dat. Jednak k nim máte přístup odkudkoliv, a jednak vás případná ztráta, zničení či ukradení zařízení nebude bolet. Konkrétně Apple nabízí celkově čtyři typy předplatného, a to 5 GB zdarma, 50 GB za 25 Kč měsíčně, 200 GB za 79 Kč měsíčně či 2 TB za 249 Kč měsíčně. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak lze tarif předplatného na iCloudu změnit na Macu:

Prvně je nutné, abyste v levém horním rohu klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak v menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno, ve kterém najdete veškeré sekce pro úpravu předvoleb.

V rámci tohoto okna nyní najděte a rozklikněte sekci s názvem Apple ID.

Zde se pak v levém menu přesuňte do sekce iCloud.

Poté, jakmile dojde k načtení, tak v pravém dolním rohu okna klepněte na tlačítko Spravovat…

Po krátkém načítání se zobrazí další okno, kde vpravo nahoře stiskněte Změnit tarif úložiště…

Zde už jen stačí, abyste si vybrali tarif, který vám vyhovuje: Pokud chcete větší tarif, stačí jej zde vybrat; v případě, že chcete tarif menší, tak klepněte na Možnosti přechodu na nižší tarif…



Pomocí výše uvedeného postupu můžete provést změnu tarifu předplatného na iCloudu. V případě, že zvolíte větší tarif, tak se pro vás prakticky vůbec nic nemění – tedy kromě ceny. V případě dvou největších tarifů, tedy 200 GB a 2 TB se rozhodně hodí vědět, že jej můžete sdílet v rámci rodinného sdílení, a to se všemi členy. Naopak, pokud se rozhodnete pro přechod na nižší tarif, tak je nutné si dát pozor na to, abyste na iCloudu neměli uložených více dat, než kolik máte předplaceno. Po vyúčtování by totiž došlo k nenávratnému smazání některých dat.