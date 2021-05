iPhone již delší dobu neslouží jakožto obyčejný telefon, pomocí kterého můžete volat a psát zprávy. Momentálně si na něm také zahrajete různé hry, můžete sledovat sociální sítě anebo se třeba můžete přesunout do rozšířené reality. Kromě toho všeho se z iPhonu může stát také váš zdravotní asistent, který hlídá vaši aktivitu a všeobecně zdraví – a ještě lépe tohle funguje s Apple Watch. Mezi jedno z mnoha odvětví zdraví uživatele, o které se Apple rozhodl starat, patří také sluch. Tato sekce konkrétně sleduje, zdali jste se náhodou neocitli v nějakém prostředí, které by mohlo mít negativní vliv na váš sluch.

Jak na iPhone aktivovat tlumení hlasitých zvuků při použití sluchátek

V hlasitém prostředí se můžeme ocitnout například v různých továrnách, především ale při použití sluchátek. Mnoho, především mladších, uživatelů si totiž při přehrávání hudby nastaví hlasitost ve sluchátkách na maximum, což může z dlouhodobého hlediska poškodit sluch. Apple tak přišel s funkcí, která dokáže na vysokou hlasitost upozornit, kromě toho si ale můžete přímo aktivovat tlumení hlasitých zvuků, a to od určitých decibelů. Postup pro aktivaci této funkce je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak najděte a rozklikněte sekci s názvem Zvuky a haptika.

V rámci této sekce pak v kategorii Zvuk ve sluchátkách klepněte na Bezpečnost sluchátek.

Poté zde pomocí přepínače jednoduše aktivujte možnost Tlumit hlasité zvuky.

možnost Po aktivaci se níže zobrazí posuvník, pomocí kterého můžete nastavit úroveň hlasitosti, od které bude hlasitý zvuk tlumen.

pomocí kterého můžete nastavit Při nastavování si můžete kromě decibelů také přečíst konkrétní definici hlasitosti zvuku.

Jakmile si výše uvedenou funkci aktivujete, tak už si můžete být stoprocentně jistí, že váš sluch zůstane sluchátky nepoznamenaný. Mnoho uživatelů tuto funkci prakticky ihned vypíná, jelikož si nechtějí nechat mluvit do toho, jak moc hlasitě mohou hudbu poslouchat. Všem těmto uživatelům bych ale rád vzkázal, že to s vámi Apple rozhodně myslí dobře, a že jeho záminkou rozhodně není vám něco zakazovat. Jde pouze o to, že si při dlouhodobém hlasitém poslouchání hudby ve sluchátkách můžete určitým způsobem poškodit sluch, který už žádným způsobem nevrátíte zpět. Zhodnoťte tedy to, zdali náhodou není lepší lehce maximální hlasitost omezit a ochránit si tak sluch, namísto poslouchání „na plno“ a zhoršení důležitého lidského smyslu.