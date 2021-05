Chystaný Apple Car se ukazuje na dalším futuristickém konceptu

Apple Car je bez debat nejtajemnějším chystaným produktem Applu. O jeho představení se hovoří již dlouhé roky a dlouhé roky ještě hovořit bude. Ty nejoptimističtější prognózy hovoří o roku 2024. Spíše se ale počítá až s rokem 2025. Na každý pád stále nevíme, co Apple vlastně představí. Prvně se hovořilo o celém Apple Car, později pak „pouze“ o autonomním systému zabudovaném do interiéru vozu tradiční automobilky. Nyní to vypadá, že bychom mohli vidět přeci jen Apple Car v celé své kráse. Jde ale pouze o spekulace a může se ještě ledacos změnit. Zajímavé je občas sledovat uživatelské koncepty, které nám ukazují pohled na věc „obyčejných“ fanoušků Applu. V galerii pod odstavcem můžete vidět Apple Car 2076, tedy produkt oslavující uplynulých 100 let od založení společnosti. Všimnout si můžete převážně futuristického designu i dechberoucího interiéru. Jak se vám tento koncept líbí?

Fotogalerie Apple Car 2076 - 1 Apple Car 2076 - 2 Apple Car 2076 - 3 Apple Car 2076 - 4 +18 Fotek Apple Car 2076 - 5 Apple Car 2076 - 6 Apple Car 2076 -7 Apple Car 2076 -8 Apple Car 2076 -9 Apple Car 2076 -10 Apple Car 2076 -11 Apple Car 2076 -12 Apple Car 2076 -13 Apple Car 2076 -14 Apple Car 2076 -15 Apple Car 2076 -16 Apple Car 2076 -17 Apple Car 2076 -18 Apple Car 2076 -19 Apple Car 2076 -20 Apple Car 2076 -21 Vstoupit do galerie