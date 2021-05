Letošní příchod iPadu mini 6 znovu potvrzen

Příznivci kompaktních iPadů budou mít ještě letos důvod k radosti. Podle spolehlivého analytika Ming Chi-Kua se totiž chystá kalifornský gigant ve druhé polovině letoška vydat již šestou generaci oblíbeného iPadu mini. A mohlo být ještě veseleji.

Podle Kuových zdrojů měl v plánu Apple nový iPad mini světu ukázat v první polovině letoška, pravděpodobně pak po boku iPadů Pro 5. generace. Kvůli celosvětovému nedostatku surovin a komponentů potřebných pro výrobu však musel své plány nakonec odsunout a to celkem radikálně – tedy až na druhou půlku letoška. Jako nejpravděpodobnější termín se pak s ohledem na tento odsun jeví až podzim a některá z Keynote, kterou přinese.

Co se týče technických specifikací chystaného tabletu, v současnosti víme jen to, že by se měl displej zvětšit ze současných 7,9” na 8,4” a to zejména díky výrazně užším rámečkům kolem něj. I nadále se nicméně počítá se zachování Home Buttonu s Touch ID či Lightning portem. iPad mini 6 tak bude zřejmě designově podobný předposlední generaci iPadu Air, která se právě poměrně velkého displeje díky výraznému zúžení rámečků dočkala. Na hrany po vzoru iPadů Pro tedy prozatím zapomeňte.

U iPadů mini se do budoucna počítá rovněž s nasazením displejů s mini LED podsvícením, které posunou jejich zobrazovací schopnosti na novou úroveň. Tento typ displeje však letos zcela určitě nedorazí, jelikož je jeho výroba velmi nákladná a složitá, kvůli čemuž by se pro model mini zkrátka nevyplatil. Jakmile jej však přijmou všechny hlavní Apple produkty, najde si takřka 100% cestu i na model mini.

