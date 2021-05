Každý třetí tablet na světě je iPad

Tabletům od Applu se podle dostupných zpráv daří kvartál od kvartálu lépe a lépe. Applu se s jeho iPady prakticky podařilo ovládnout příslušný trh – podle předběžných informací od analytické společnosti IDC se Apple může v současné chvíli pochlubit 31,7% podílem na trhu s tablety. Jinými slovy by se tedy dalo říci, že téměř každý třetí tablet na světě je od Applu. Na druhém místě pomyslného žebříčku se nachází společnost Samsung s 20% podílem. Zmíněné údaje platí pro letošní leden, únor a březen.

Nutno podotknout, že v současné době se prodejům tabletů celkově daří opravdu dobře. V průběhu prvního kvartálu letošního roku zaznamenaly prodejen tabletů meziroční nárůst o 55,2 %, a podle údajů společnosti IDC (International Data Corporation) se jich podařilo prodat celkem 39,9 milionů kusů. Když trh s tablety naposledy zaznamenal takto rapidní nárůst, psal se rok 2013 – tedhy se jednalo o 56,9% meziroční nárůst. Anuroopa Nataraj, výzkumná analytička divize s názvem Mobility and Consumer Device Trackers, která spadá pod společnost IDC, uvedla, že přestože pomalu stoupá počet očkovaných proti COVIDu spolu s postupným návratem zaměstnanců zpět do kanceláří, stále jsme ještě relativně daleko od stavu, v jakém se svět nacházel před propuknutím pandemie. Tato skutečnost se podle analytičky také odrazila na mimořádně silném první kvartálu letošního roku, co se prodeje tabletů týče.

V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku se společnosti Apple podařilo odhadem prodat 12,7 milionů iPadů, čímž firma získala 31,7% podíl na trhu a zaznamenala v této oblasti 64,3% meziroční nárůst. Na žebříčku nejúspěšnějších prodejců tabletů následují za Applem společnosti Samsung, Lenovo, Amazon a Huawei. Apple také minulý týden oznámil své finanční výsledky za první kvartál letošního roku. V tomto období se Applu podařilo dosáhnout tržeb ve výši 89,6 miliardy dolarů. Na letošní jarní Keynote cupertinská společnost představila svůj zbrusu nový iPad Pro – nechme se překvapit, jak si povede v následujícím čtvrtletí.