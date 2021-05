Neotálejte s objednávkami iPadů Pro M1. Už teď můžete čekat až do července

Úderem včerejší 14. hodiny odstartovaly předobjednávky na zbylé tři minulý týden odhalené novinky – tedy konkrétně na iMacy M1, Apple TV 4K (2021) a iPady Pro M1. Zatímco v případě prvních dvou zmiňovaných produktů si stále můžete dát s jejich objednáním na čas, jelikož vám je je Apple schopen alespoň podle svého Online Storu doručit stále jen krátce po oficiálním startu jejich prodejů, v případě iPadů Pro M1 je situace zcela jiná.

S dostupností menší verze novinky zatím podle Online Storu problém není. Tu vám je totiž stále Apple schopen při dnešním objednání dodat hned první den jejích prodejů – tedy v pátek 21. května. Kdo však zaváhal v případě 12,9″ varianty osazené displejem s mini LED podsvícením, ten zatraceně prohloupil. Online Store Applu totiž v současnosti hlásí, že je klidně možné, že vám tablet dorazí až první červencový den – tedy za dobré dva měsíce. Bude-li vám pak přát štěstí, bavíme se o doručení ve druhé polovině června, což je též skutečně daleko.

Ačkoliv samozřejmě oficiálně nevíme, co přesně může za dlouhou dodací dobou, která je i v ideálním případě dobrý měsíc po oficiálním startu prodejů, stát, jako nejpravděpodobnější varianta se v tuto chvíli jeví extrémně nízká skladová dostupnost, o které Apple ví už nyní. Již dlouhé týdny totiž prosvítají na světlo světa informace o tom, že výroba modelů s mini LED displeji je velmi složitá a komplikovaná, kvůli čemuž neplní dodavatelé Applu normy ani zdaleka tak, jak měli. Kvůli tomu je tak prakticky vyloučeno, že bude mít Apple při startu prodejů skladové zásoby na takové úrovni, aby byl schopný produkty distribuovat do pár dnů od odeslání, a proto tomu uzpůsobil i svůj objednávkový systém. Ostatně, totéž v bledě modrém si svět užil i při spuštění prodejů AirPods Max, jejichž dodací doba též vyletěla po pár hodinách strmě vzhůru a to takřka 100% nikoliv kvůli enormnímu zájmu, ale zkrátka kvůli rychlému vyprodání skladových zásob.