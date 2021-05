5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (30. 4. 2021 – 2. 5. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Říše Slunce

Velkolepý výpravný snímek Říše Slunce kultovního režiséra Stevena Spielberga přenese diváka do počátku čtyřicátých let minulého století. 8. prosince roku 1941 napadlo Japonsko Šanghaj. Snímek Říše Slunce vypráví strhující příběh mladého chlapce, který se odhodlal přežt tváří v tvář ničivým událostem.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Říše Slunce pořídíte zde.

Chicago

Roxie Hart je řadovou tanečnicí, která by pro slávu šla třeba i přes mrtvoly. Když se jednoho dne skutečně dopustí vraždy, dostane se za mříže, kde potkává kabaretní star Velmu Kelly. Velmi právník Flynn se ujímá i Roxiina případu a udělá z ní naprostou senzaci bulváru – jak bývá zvykem, rivalita a souboje obou žen na sebe nenechají dlouho čekat.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Chicago pořídíte zde.

Dobrý Will Hunting

Will je dvacetiletý mírně problémový mladík, který neměl lehkou startovní pozici. To ho prakticky předurčilo k roli flákače a rebela, který je ale obdarován geniálním nadáním pro matematiku a fotografickou pamětí. Willovi se život změní od základu ve chvíli, kdy se mu podaří vyřešit složitý matematický příklad na tabuli na univerzitě, ve které si přivydělává coby uklízeč. Chopí se Will nové šance?

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Dobrý Will Hunting pořídíte zde.

Až na krev

Strhující snímek Až na krev nás zanese do Kalifornie na přelomu století. Sledujeme příběh Daniela Plainviewa, osamělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Když se Daniel dozví, že se směrem na západ nachází malé město, kde prýští ze země oceán nafty, vydá se zkusit štěstí v zaprášených ulicích města Little Boston. Navzdory lepšící se situaci ale Daniel ani jeho syn nedokáží uniknout konfliktům, ve kterých jsou veškeré základní hodnoty – láska, naděje, pospolitost, víra, ambice a dokonce i pouto mezi otcem a synem – ohrožovány korupcí, podvody a proudy ropy.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina

Film Až na krev pořídíte zde.

Spider-Man: Paralelní světy

Pro všechny milovníky pavoučího superhrdiny z marvelovského univerza je zde animovaný snímek Spider-Man: Paralelní světy. Děj se ale tentokrát točí kolem dospívajícího Milese Moralese, který se po kousnutí pavoukem stává superhrdinou proti vlastní vůli. Čeká ho putování různými dimenzemi, při kterém musí mimo jiné zachránit také původního Petera Parkera.

69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Spider-Man: Paralelní světy pořídíte zde.