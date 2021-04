Stará Magic Keyboard s 12,9” iPady Pro M1 nakonec funguje, má to ale háček

Je tomu jen pár dní, co rozeslal Apple do autorizovaných servisů podpůrný dokument informující o tom, že nové 12,9” iPady Pro s M1 nejsou kompatibilní se starou generací klávesnic Magic Keyboard. Tím však mnohé své uživatele pořádně překvapil, jelikož vizuálně vypadají jak tablety, tak i generace Magic Keyboard naprosto stejně a tudíž neviděli jediný důvod v tom, proč by novinka neměla se starou generací fungovat. Zmatky se nyní kalifornský gigant rozhodl vyřešit zveřejněním dalšího podpůrného dokumentu, ve kterém vše uvedl na pravou míru.

Pokud si na 12,9” iPad Pro M1 brousíte zuby a rádi byste si jej připnuli na starou verzi Magic Keyboard, kterou jste využívali s iPadem Pro (2018) či (2020), z hlediska funkčnosti nebudete mít problém. Na klávesnici totiž půjde bez problému psát i využívat trackpad, jako tomu bylo i u starších tabletů. Háček však tvkí v tom, že kvůli větší tloušťce nového iPadu Pro, která je zapříčiněná nasazením mini LED displeje, na něj klávesnice úplně nepasuje při složení – tedy jej jinými slovy nechrání tak, jak by měla. Neúplné přilnutí klávesnice k tabletu je podle Applu viditelné i bez jakékoliv ochrany displeje, natož pak s ní. Jablíčkáři, kteří se tedy na koupi novinky chystají, by tedy měli počítat s tím, že buď snesou při používání staré generace Magic Keyboard určitý diskomfort ve formě neúplné ochrany, nebo holt sáhnou po nové generaci.