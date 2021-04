Facebook má výpadek

Je tomu sice jen pár dní, co jsme si „užili“ poslední výpadek sociálních sítí od Facebooku v čele s Instagramem či Messengerem, ale už tu máme další. Ten se tentokrát týká přímo Facebooku, který je podle obrovského množství uživatelů převážně v Evropě v současnosti nedostupný. Jelikož se však jako již tradičně jedná o chybu na jeho straně, nezbývá než čekat, než se mu podaří opravit a sociální síť znovu zprovoznit. To trvá naštěstí zpravidla jen pár minut.

Jak již bylo zmíněno výše, s výpadky se Facebook v poslední době potýká velmi často a to prakticky u všech jeho služeb. Suverénně největší jej pak postihl v loňském roce, kdy na několik dlouhých hodin zcela vypověděl službu jeho komunikátor Messenger, což mnozí jeho uživatelé nesli velmi nelibě. Zuckerbergově společnosti navíc do karet příliš nehraje ani to, že výpadky prakticky nekomentuje a prostě jen „jen“ opraví. Pokud by ale ten dnešní trval déle než obvykle, s nějakým komentářem by se provozovatel vytasit měl. Podobné potíže totiž jeho síť potápí ke dnu.