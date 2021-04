Šéf Applu prozradil, jaký model iPhonu 12 je celosvětově nejpopulárnější

Při nočním oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí prozradil Apple jako již tradičně i celou řadu zajímavostí ohledně prodejů svých produktů. Jednou z těch největších je pak bezesporu informace týkající se popularity jednotlivých modelů z řady 12. Nejpopulárnější model však bude pro mnohé z vás zřejmě slušným překvapením.

Šéf Applu se při dotazech na úspěšnost iPhonů 12 nechal slyšet, že jejich prodeje jsou naprosto skvělé a to zejména u 6,1” iPhonu 12. Právě ten je totiž překvapivě nejúspěšnějším modelem řady 12 a to i přestože mu mnozí jablíčkáři vyčítali vysokou cenu v porovnání s řadou Pro, která jej měla odsunout spíše na druhou prodejní kolej. Ani jeden z iPhonů řady Pro, natož pak mini se však dle Cooka neprodávají tak dobře jako právě iPhone 12. Dlouhotrvající problémy s dostupností řady Pro si tak nelze s ohledem na jeho slovy vysvětlit jinak než jako problémy s výrobou.

Ani letos se tak nepodařila Applu “prolomit” tradice z předešlých let, kdy nejprodávanější telefon dané produktové řady je zároveň z nižší modelové třídy. V roce 2018 totiž prodejně zazářil iPhone XR na úkor “profesionálních” iPhonů XS, o rok později to pak byl iPhone 11 na úkor řady 11 Pro. Letos by však měly být rozdíly mezi iPhony 13 a 13 Pro natolik velké, že už by tradice padnout mohla. Řada 13 Pro má totiž nabídnout čtečku otisků prstů v displeji či 120Hz obnovovací frekvenci, což jsou vychytávky, na které by jablíčkuři mohli slyšet.

