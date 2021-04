Patříte mezi jedince, kterým tvoří Mac či MacBook hlavní zdroj příjmů a nedovedete si představit, že byste se na něj během dne nepřihlásili? V tom případě by vás dost možná mohlo zajímat, kolik času u Macu trávíte, a kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích. Podle toho můžete relativně jednoduše zjistit, zdali náhodou nepracujete moc, popřípadě můžete sledovat, kolik času, který jste mohli využít jinak, strávíte denně na sociálních sítích. Tato možnost kontroly se pak hodí i v případě vašich ratolestí, tedy pokud nechcete, aby u počítače strávily celé své dětství.

Jak na Macu zjistit, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích

Pokud byste na vašem Macu chtěli zjistit, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích, tak se nejedná o nic složitého. Tato data jsou součástí funkce Čas u obrazovky, která byla přidána několik málo let dozadu. Pro zobrazení dat postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste v levém horním rohu obrazovky klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno, ve kterém se nachází veškeré sekce pro správu předvoleb.

V rámci tohoto okna lokalizujte a otevřete sekci s názvem Čas u obrazovky.

Zde se pak v levém menu přesuňte do záložky Používání aplikací.

Nyní už si můžete jednoduše zobrazit veškeré přehledy o tom, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích.

V hlavním grafu si konkrétně můžete zobrazit, kolik času trávíte denně u obrazovky celkově. Pro zobrazení výsledků z ostatních dnů stačí využít šipky vpravo nahoře. Jakmile se do vybraného dne přesunete, tak se kromě celkového času u obrazovky můžete podívat na to, kolik minut z jednotlivých hodin jste strávili u obrazovky. Níže se pak nachází samotný seznam aplikací, kde vedle jednotlivých aplikací najdete čas, jenž jste v nich strávili, popřípadě se můžete přepnout do zobrazení kategorií. V levém menu si pak můžete zobrazit přehledy o příchozích oznámeních, společně s počtem použití jednotlivých aplikací. V případě, že se vám nezobrazí žádná data, tak je prvně nutné Čas u obrazovky aktivovat, a to v sekci Volby.