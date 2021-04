Recenze Niceboy X-fit Watch Pixel: Perfektní chytré hodinky za pakatel

Trh s chytrými hodinkami si v předchozí dekádě zažil obrovský boom, který trvá až dodnes. Pokud bychom si totiž nyní chtěli takovýto produkt pořídit, máme na výběr ze spousty modelů, jež se od sebe vzájemně odlišují nejen v designu, ale také ve funkcích, výdrži baterie a podobně. Poměrně stále čerstvou novinkou jsou hodinky Niceboy X-fit Watch Pixel, které dorazily i do naší redakce. Co na tento kousek po několika týdnech používání říkám?

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Oficiální specifikace

Co se týče oficiálních specifikací, tak hodinky Niceboy X-fit Watch Pixel mají rozhodně co nabídnout. Hodinky se totiž pyšní 2,5D 1,3“ LCD displejem a hliníkovým tělem. Jak je navíc u těchto produktů zvykem, i tento kousek se pyšní voděodolností s certifikací IP68, díky čemuž dokáže posloužit například i při plavání.

Samozřejmě nechybí ani kompatibilita s iOS, možnost ovládání přehrávané hudby, příjem notifikací, počítání ušlých kroků, monitorování aktivity, srdečního tepu, saturace kyslíku v krvi, krevního tlaku či spánku. Hodinky jsou nadále vybaveny takzvanými sedmi sportovními režimy, kdy dokážou spolehlivě sledovat aktivitu během chůze, běhu, turistiky, cyklistiky, basketbalu, jógy a orbitreku.

Balení

Fotogalerie Niceboy X-fit Watch baleni 1 Niceboy X-fit Watch baleni 3 Niceboy X-fit Watch baleni 4 Niceboy X-fit Watch baleni 5 +2 Fotek Niceboy X-fit Watch baleni 6 Vstoupit do galerie

Pojďme se nejprve podívat na balení produktu. Hodinky se totiž skrývají v parádně malinkaté krabičce, u které je na první pohled jasné, že Niceboy místem rozhodně neplýtval. Osobně musím uznat, že se mi také zamlouvá i samotný design balení, konkrétně tedy kombinace zelené a bílé barvy. Po vytažení vnitřního boxu se na nás hned usmějí samotné hodinky, které jsou zabaleny v pevné pěnové formě pro ochranu produktu před poškozením během přepravy.

Na dně balení ještě najdeme jednu menší krabičku. Ta v sobě konkrétně ukrývá gumový řemínek, kabel pro napájení a uživatelský návod v několika jazycích.

Design a zpracování

Nechybí precizní zpracování.

Z hlediska designu jsem byl nesmírně překvapen. Vůbec jsem totiž nečekal, že takto relativně levné hodinky se budou pyšnit natolik povedeným zpracováním. Produkt totiž nepůsobí nikterak lacině a rozhodně dokáže upoutat naši pozornost již při prvním nasazení. Jak jste již mohli vidět na výše přiložených snímcích, model je vybaven kulatým ciferníkem s jedním tlačítkem na pravém boku. Co se týče barvy, tak výrobce udává, že se jedná o černou. Když si vezmu X-fit Watch Pixel do ruky a na chvíli se na ně zakoukám, vidím v tom parádní podobnost s mými Apple Watch.

Fotogalerie Niceboy X-fit Watch 1 Niceboy X-fit Watch 2 Niceboy X-fit Watch 3 Niceboy X-fit Watch 4 +5 Fotek Niceboy X-fit Watch 5 Niceboy X-fit Watch 6 Niceboy X-fit Watch 7 Niceboy X-fit Watch 8 Vstoupit do galerie

Oba modely se totiž pyšní hliníkovým tělem v tmavém provedení, které bychom klidně mohli označit spíše za Space Grey. Určitě se ale nejedná o žádné kopírování a podobně. Spíše mě příjemně překvapila volba barvy a použití hliníku. Jednoduše by se dalo říct, že tato kombinace zkrátka skvěle funguje. Blíže se můžeme podívat ještě na řemínek. Ten je konkrétně gumový a poměrně dobře drží hodinky na ruce. Během několika týdnů testování jsem se v tomto směru setkal pouze s jedním problémem, kdy mi řemínek nebyl zpočátku tak úplně příjemný. Musím každopádně uznat, že se jednalo pouze o věc zvyku, jelikož jsem doposud nosíval řemínky pouze látkové.

Propojení s aplikací

Niceboy X-fit Watch Pixel se s našim telefonem samozřejmě dokážou spojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, kdy musím uznat, že jsem ani jednou nenarazil na žádný problém, nebo si jej alespoň nejsem vědom. K samotné spojení poté slouží aplikace FitCloudPro, která se stará o veškerou synchronizaci, uchovává naše data a dokáže nám v okamžiku poskytnout nejrůznější přehledy – například o aktivitě, sesbíraných datech ze senzorů a podobně.

Funkce hodinek

Z hlediska funkcí jsem byl opět velice příjemně překvapen. Čeho všeho jsou hodinky schopny jsme si už nastínili výše. Jak to ale celé ve finále funguje? Z vlastní zkušenosti musím vyzdvihnout solidní měření spánku, kdy dokonce získáváme přehled nad tím, jak dlouho jsme strávili ve fázi hlubokého či lehkého spánku. Poměrně podobně dobře funguje také monitorování naší aktivity.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Obrovský plus společnosti Niceboy dávám za implementaci několika senzorů, díky kterým nám hodinky dokážou poskytnout informace nejen o srdečním tepu, ale také o krevním tlaku či okysličení krve. Přesně to jsou totiž hodnoty, o kterých se mi v případě mých Apple Watch Series 5 může (bohužel) pouze zdát. Samozřejmě ani nechybí možnost pro změnu ciferníku, kdy si můžeme vybrat z poměrně bohaté knihovny v rámci mobilní aplikace.

Skvělé možnosti mobilní aplikace

Zmiňovaná mobilní aplikace FitCloudPro navíc skvěle rozšiřuje možnosti, které nám hodinky samy o sobě již nabízí. Prostřednictvím tohoto programu si totiž můžeme nastavit například pravidelné upozornění s výzvou k aktivitě, kdy nás hodinky budou jednou za hodinu informovat o tom, že bychom se měli alespoň chvíli hýbat. Tuto funkci dnes nabízí prakticky každý produkt z této kategorie.

Fotogalerie FitCloudPro app 1 FitCloudPro app 5 FitCloudPro app 2 FitCloudPro app 4 +2 Fotek FitCloudPro app 3 Vstoupit do galerie

Co je ale zajímavější, je možnost pitného režimu, na který bohužel spousta lidí stále zapomíná. Jedná se přitom o neuvěřitelně důležitou věc. V rámci aplikace si naštěstí můžeme tuto funkci jednoduše aktivovat a následně už jen nastavit, v jakém intervalu nám mají chodit notifikace (například co 2 hodiny) a v jakém časovém rozpětí (například od 8:00 do 22:00). Podobným způsobem si produkt poradí i s monitorováním zdraví prostřednictvím zmiňovaných senzorů. FitCloudPro navíc dokáže pracovat s nativní aplikací Zdraví.

Výdrž baterie a nabíjení

Výrobce udává až desetidenní výdrž baterie na jedno nabití, přičemž já jsem hodinky musel nabíjet zhruba jednou za 7 až 8 dnů. I přesto si ale stojím za tím, že je výdrž doslova excelentní. Vždy jsem měl totiž aktivních hned několik funkcí včetně kontroly zdravotního stavu, což je samozřejmě pro baterii náročné. Přesto si ale hodinky bezproblémově poradily s více než týdnem. Nabíjení poté probíhá prostřednictvím magnetického konektoru, který se automaticky přichytí k produktu a do dvou hodin dokáže X-fit Watch Pixel nabít do 100 %.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Pokud jste se v této recenzi dočetli až sem, tak už můj názor na tyto chytré hodinky pravděpodobně znáte. Dle mého názoru se totiž jedná o parádního parťáka nejen na sport, který dokáže nabídnout úžasné zpracování se skvělým designem a spoustu praktických a využitelných funkcí. Jednoduše by se to dalo shrnout rčením: „Spoustu muziky za málo peněz,“ což skvěle vystihuje právě X-fit Watch Pixel.

Tento produkt mohu upřímně doporučit všem, kteří by si rádi pořídili chytré hodinky, ale nechtějí dávat několik tisíc například za Apple Watch. Tento kousek vám totiž i přes svou nižší pořizovací cenu má rozhodně co nabídnout a můžete si být jisti tím, že si jej velice rychle oblíbíte.

Niceboy X-fit Watch Pixel zakoupíte zde