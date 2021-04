Apple se chystá ve své domovině vytvořit spousty pracovních míst, vyčlenil na to astronomickou částku

Společnost Apple počátkem tohoto týdne potvrdila své někdejší rozhodnutí vytvářet nové pracovní příležitosti a pracovní místa ve Spojených státech. Nově totiž oznámila, že se rozhodla investovat celkem 430 miliard dolarů na podporu nových pracovních příležitostí. Čerpání investice bude rozděleno do následujících pěti let.

Fotogalerie Tim Cook projev 2020 fb Tim Cook Steve Jobs Theater tim-cook-smich-fb Apple Park-3 +3 Fotek Apple Park-2 Apple Park kampus video 7 Vstoupit do galerie

Zmíněná investice má sloužit například k vytvoření více než dvaceti tisíc nových pracovních míst. Pracovní místa se budou nacházet napříč celými Spojenými státy. Mezi oblasti, ve které budou tato nová pracovní místa vytvořena, patří například inovace v oblasti budování 5G sítí a souvisejících technologií, produktů a služeb, dále třeba umělá inteligence a další odvětví. Tim Cook v souvislosti s vytvářením nových pracovních příležitostí u Applu uvedl, že se jednotlivé státy začínají pomalu vzpamatovávat z následků koronavirové pandemie, a proto chce Apple ještě více znásobit svou vlastní odpovědnost o „budování lepší budoucnosti“.

„V této době obnovování a přestavby chce společnost Apple zdvojnásobit svůj závazek vůči inovacím a výrobě ve Spojených státech, a to za pomoci investice, která má směřovat ke komunitám ve všech padesáti státech,“ uvedl Cook, a dodal, že Apple chce vytvářet nová pracovní místa v těch nejmodernějších oborech od 5G sítí až po umělou inteligenci, investovat do inovace, nových oblastí podnikání, ale také směřovat k „zelenější a spravedlivější budoucnosti“. Apple rovněž oznámil, že hodlá investovat jednu miliardu dolarů do vybudování nového inženýrského a výzkumného centra v Severní Karolině v oblasti Research Triangle. Díky investici bude možné vytvořit tři tisíce nových pracovních míst a částkou 100 milionů dolarů podpořit místní školy a komunity. Firma také založila fond na podporu škol a komunit v oblasti Raleigh-Durhem, a chce také přispět do řady dalších oblastí. Zmíněné investice by státu Severní Karolina měly odhadem přinést více než 1,5. miliardy dolaru.