5 věcí, které byste měli vědět o odemykání iPhonu pomocí Apple Watch

Letošní duben byl z hlediska novinek od jablečné společnosti opravdu pestrý. Dočkali jsme se totiž představení nových produktů – konkrétně lokalizačních přívěšků AirTags, nové generace Apple TV, zbrusu nového iMacu a vylepšeného iPadu. Kromě toho ale Apple na začátku tohoto týdne přišel také s oficiálním vydáním nových verzí operačních systémů, a to iOS a iPadOS 14.5, macOS 11.3 Big Sur, watchOS 7.4 a tvOS 14.5. Součástí těchto verzí je hned několik novinek a jednou z nich je také možnost odemknutí iPhonu přes Apple Watch, což se hodí například při nasazené roušce. Níže najdete 5 věcí, které byste měli o odemykání iPhonu pomocí Apple Watch vědět.

Nutné splnění podmínek

Ještě před tím, než se podíváme na to, jakým způsobem můžete funkci pro odemčení iPhonu pomocí Apple Watch aktivovat, tak je nutné vás obeznámit s podmínkami, které je pro správnou funkčnost nutné splnit. Jak už jsem výše nakousl, tak zmíněná funkce přibyla v rámci iOS 14.5. To znamená, že na iPhonu musíte mít pro možnost aktivace nainstalovaný iOS 14.5 nebo novější. Co se pak týče watchOS, tak musíte mít verzi s označením 7.4 nebo novější. Samotný iPhone musí disponovat biometrickou ochranou Face ID, jablečné hodinky pak musí být Series 3 nebo novější.

Novinky z iOS 14.5:

Aktivace funkce

Jestliže jste výše uvedené podmínky splnili, tak už jen stačí, abyste samotnou funkci aktivovali – nejedná se o nic složitého. Jednoduše stačí, abyste na aktualizovaném iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde vyhledejte a rozklikněte možnost Face ID a kódový zámek. Zobrazí se další obrazovka, na které se pomocí kódového zámku autorizujte. Poté sjeďte níže k sekci Odemknout pomocí Apple Watch a pomocí přepínače u názvu vašich jablečných hodinek možnost aktivujte. Po aktivaci funkce už můžete iPhone jednoduše odemknout i v případě, že budete mít zakrytý obličej – stačí rozsvítit obrazovku a iPhone namířit na váš obličej.

Rychlé uzamknutí

Pokud dojde k odemčení iPhonu pomocí Apple Watch, tak vám o tom samotné hodinky dají vědět, a to prostřednictvím haptické odezvy. V případě, že vaše hodinky vibrací potvrdí odemčení zařízení, tak se na jejich displeji mimo jiné objeví rozhraní, které odemčení taktéž potvrzuje. Kromě samotného potvrzení se zde ale také nachází tlačítko, pomocí kterého můžete iPhone okamžitě uzamknout. To se může hodit hned v několika situacích, například pokud došlo k omylnému odemčení, anebo pokud by se například někdo pokusil do vašeho zařízení s nasazenou rouškou a vašimi Apple Watch poblíž dostat. Nad odemykáním tedy máte naprostou kontrolu.

Bluetooth a Wi-Fi

Výše jsme se společně věnovali podmínkám, které je pro správnou funkčnost novinky splnit. Pokud jste každopádně veškeré podmínky splnili, vrhnuli jste se do aktivace funkce a nyní se vám nedaří iPhone pomocí Apple Watch odemknout, tak je někde chyba. Nemožnost využití této funkce může být způsobená vypnutou Wi-Fi či Bluetooth. Aby totiž odemčení iPhonu pomocí Apple Watch mohlo fungovat, tak je nutné, aby byla obě zařízení k sobě připojená pomocí Bluetooth – to je víceméně samozřejmost. Důležité je ale také to, aby na obou zařízeních byla zapnutá Wi-Fi. K Wi-Fi síti každopádně připojeni být nemusíte, pouze je nutné, aby funkce byla aktivní.

Opačná funkce na Apple Watch

Aktuálně můžeme pomocí Apple Watch odemknout iPhone a již delší dobu také dokonce Mac či MacBook. Věděli jste však o tom, že můžete odemčení provést i naopak, tedy že můžete odemknout Apple Watch pomocí iPhonu? Tato funkce je taktéž k dispozici už delší dobu a stačí, abyste ji aktivovali – přejděte do aplikace Watch, kde se ve spodním menu přesuňte do Moje hodinky, a poté rozklikněte sekci Kód. Zde už jen stačí přepínačem aktivovat funkci Odemykat z iPhonu. Pokud po aktivaci funkce nasadíte své uzamčené Apple Watch na zápěstí, tak pro jejich odemčení nebude nutné zadávat kód přímo na nich. Stačí, abyste odemknuli iPhone, čímž dojde také k automatickému odemčení Apple Watch.