Jak nastavit odemykání iPhonu přes Apple Watch by mělo zajímat veškeré uživatele, kteří včera své jablečné telefony aktualizovali na iOS 14.5. Pokud totiž vlastníte iPhone s Face ID, tak se při nasazené roušce můžete ocitnout v problémech, které mají co dočinění s odemčením zařízení. iPhone vás totiž prostě a jednoduše nerozpozná, a tak musíte využít odemčení pomocí kódového zámku, což je v dnešní době dosti nepraktické. Jestliže však máte Apple Watch, tak si nově můžete nastavit, aby se iPhone odemkl právě prostřednictvím hodinek, a to právě v případě, kdy máte překrytou část obličeje – například rouškou či šátkem.

Jak nastavit odemykání iPhonu přes Apple Watch

Pokud byste si na iPhonu chtěli odemykání přes Apple Watch aktivovat, tak je samozřejmě nutné, abyste splnili určité podmínky. Prvně je nutné vlastnit iPhone X a novější (s Face ID) a dále musíte mít Apple Watch Series 3 a novější. Tato zařízení pak musí být aktualizovaná na iOS 14.5, respektive watchOS 7.4. Pokud tyto podmínky splňujete, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhone přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte kolonku Face ID a kód.

Nyní se pomocí vašeho kódového zámku autorizujte.

Na další obrazovce pak sjeďte níže ke kategorii Odemknout pomocí Apple Watch.

Zde stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali odemčení pomocí vašich Apple Watch.

Zobrazí se dialogové okno s upozorněními, která si přečtěte, a poté klepněte na Zapnout.

Výše uvedeným způsobem jste úspěšně aktivovali odemykání iPhonu přes Apple Watch. Pokud se nyní pokusíte odemknout váš iPhone pomocí Face ID s nasazenou rouškou (či jinak překrytým obličejem) a budete mít zároveň na zápěstí odemčené Apple Watch, tak dojde k odemčení telefonu pomocí nich. Hodinky vám o tom dají vědět prostřednictvím haptické odezvy s tím, že na nich můžete iPhone opětovně ihned uzamknout. Samozřejmě je nutné, aby byly Apple Watch k iPhonu připojené, je tedy nutné mít aktivní Bluetooth. Pokud vás zajímají bezpečnostní rizika a chtěli byste o této funkci zjistit více, tak se již brzy na našem magazínu objeví článek, který tuto funkci kompletně rozebere.