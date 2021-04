Takto by vypadal nový MacBook Air, kdyby se u něj Apple inspiroval stejně jako u iMaců minulostí

Když minulý týden v úterý Apple světu ukázal novou generaci svých all-in-one počítačů iMac, nejednomu jablíčkáři se při pohledu na ní okamžitě vybavily staré iMacy G3 hrající podobnými barvami jako právě novinky. A jelikož spatřují mnozí uživatelé podobnost s historií Applu i v dalších aspektech nedávné Keynote, začalo se v kuloárech šuškat o tom, zda se v dohledné době nedočkáme dalších novinek, které vzdají svým způsobem hold minulosti. V galerii pod tímto odstavcem si ukážeme, jak by mohla vypadat jedna z nich – konkrétně nová generace MacBooků Air.

Nejen u iMaců G3 používal Apple v minulosti veselé barvy, kterými se snažil své uživatele zaujmout. Barevné kabátky totiž nasadil třeba i u notebooků iBook G3, které lze právě za předchůdce dnešních MacBooků Air považovat a to i přestože se svým designem těmto strojům absolutně neblíží. To, jak by Airy vypadaly, kdyby se u nich Apple inspiroval právě u iBooků G3, se pokusil odhadnout designér spolupracující s portálem 9to5mac, Parker Ortolani a nutno podotknout, že jeho odhad je skutečně povedený. Airu totiž vnukl displej s úzkými bílými rámečky, kterými disponuje právě i nový iMac, spolu s bílou klávesnicí Magic Keyboard. Samozřejmostí jsou pak stejné barevné varianty jako u iMaců. Je nicméně otázkou, zda se někdy podobných stojů skutečně dočkáme. S užšími rámečky se sice dle dostupných úniků už pro příští rok počítá, nad odvážnějšími barvami ale visí otazníky.