Objevily se údajné termíny spuštění prodejů nových iPadů Pro s M1

Při odhalení nové generace iPadů Pro s M1 minulý týden se nechal Apple slyšet, že je chce uvést na pulty obchodů někdy ve druhé polovině května s tím, že předobjednávky odstartují “už” 30. dubna. Oficiální termín startu prodejů sice zatím stále k dispozici není, zdroje leakera Jona Prossera, který se řadí mezi ty nejpřesnější ve světě Applu, však již mají v datech jasno. Kdy bychom se tedy dle nich měli novinky dočkat?

Velmi dobře informované zdroje Prossera tvrdí, že nynější plán Applu je spustit prodeje nových iPadů Pro s M1 kolem 21. dubna. Poměrně zvláštní je ale to, že by se tak mělo stát ve dvou dnech, kdy 11” model by se měl začít prodávat v sobotu 22. května a 12,9” model pak v pátek 21. května. Sobota se nicméně zdá vzhledem k prodejní minulosti Applu extrémně nepravděpodobná, takže bychom spíše počítali s tím, že obě zařízení dorazí na pulty obchodů shodně 21. května.

S trochou nadsázky se dá říci, že mlžení kolem spuštění prodejů nových iPadů si Apple v poslední době oblíbil. Kromě nynější řady Pro totiž stejným způsobem mlžil i loni na podzim u iPadů Air 4, které začal prodávat bez jediného dřívějšího upozornění po boku nových generací Apple Watch SE a Series 6. Je však otázkou, zda se z jeho strany jedná o záměr, nebo tímto způsobem jen reaguje na extrémní nedostatek komponentů pro elektroniku, se kterým se svět v posledních měsících potýká.