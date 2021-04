Král pornoprůmyslu Brazzers přichází s vlastní hrou pro PC a smartphony

Jsou společnosti, které zná prakticky každý. Jednou takovou je i kanadská Brazzers, jež je známá svým vytvářením obsahu pro dospělé. Mimo to stojí také za velmi populárním webem PornHub. Tak či onak, není občas na škodu „zabrousit“ do jiného odvětví. Jste-li fanoušky her a porna, má pro vás Brazzers skvělou zprávu. Přichází totiž s vlastní videohrou, ve které se stanete producentem filmů „s hvězdičkou“.

Hra Brazzers: The Game vás tedy rozhodně nemůže překvapit. Vašim úkolem bude prostě a jednoduše přežít v tomto drsném průmyslu, a to za pomoci i skutečných pornohvězd. Zmínit lze například Abellu Danger, Cherie DeVille, Phoenix Marie či legendu Johnnyho Sinse. Jde vůbec o první hru této společnosti a tvůrci si slibují, že hráče bude bavit a poskytne jim mnoho kreativních možností, jak s herečkami a herci pracovat (ať už to znamená cokoli). Hra vyšla na PC a Android. Je ale pochopitelně jasné, že vzhledem k obsahu ji na žádném oficiálním portálu nenaleznete. K dispozici je ke stažení zdarma na stánkách Nutaku, která má s obdobnými hrami bohaté zkušenosti. V galerii na boku odstavce se můžete podívat, co od Brazzers: The Game můžete očekávat. Pro lepší představu ale zamiřte na výše zmíněný web. Jsou fotografie, které zde zveřejnit nemůžeme. Láká vás takový druh her?